Ambiente tenso y “seguridad al máximo” en ‘Premios Juventud’ tras cancelarse presentación de Tekashi 6ix9ine

Ayer La Opinión reportó de manera exclusiva que se había suspendido el ensayo para ‘Premios Juventud de Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico, ante supuestas amenazas que recibió el evento contra la vida del rapero. Hace horas, Univision emitió un comunicado cancelando definitivamente la presencia del cantante en el lugar.

Luego de eso, Yailin canceló su presentación en solidaridad con su “colaborador” y habrían abandonado juntos la isla en un avión privado. Sin embargo, una fuente reveló a La Opinión que existe un ambiente tenso en el lugar.

Según precisó el informante en el Coliseo, hay “seguridad al máximo” que incluye “hasta helicópteros”, en virtud de preservar la seguridad de quienes asistan a la ceremonia de esta noche.

Según medios locales, para ‘Premios Juventud’ hay un despliegue este año de más de 100 agentes de seguridad pública y privada.

La Policía puertorriqueña había recomendado a Tekashi no viajar a la “isla del encanto” por seguridad, pero él decidió sí hacerlo. Llegó el miércoles 19 junto a Yailin, pero no los dejaron entrar al lugar a donde se realizará el evento y que desde ayer está fuertemente custodiado.

“Sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ en esta edición de Premios Juventud en Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Univision, concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento. Esta medida se toma en base a las recomendaciones de seguridad realizadas por las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte y asisten al espectáculo”, dice el comunicado de Univision que emitió la cadena de televisión.

¿Culpa a Anuel AA de lo ocurrido?

Daniel Hernández-como verdaderamente se llama el artista- dijo claramente al programa ‘La Comay’ que él no sentía ningún tipo de miedo, por el contrario, hasta dijo el nombre del hotel en el que se hospedó durante su estancia de horas en Puerto Rico.

“Si tenía miedo me quedo en mi casa en Miami”, aseguró el cantante estadounidense de 27 años y de orígenes mexicanos y portorriqueños.

El rapero aseguró que él no tiene enemigos porque a su criterio, los enemigos van cara a cara y no de manera anónima. Al ser consultado sobre si pensaba que lo que estaba ocurriendo estaba relacionado con Anuel AA, su examigo y expareja de su “colaboradora”, Yailin ‘La Más Viral’, dejó en entrever que no le extrañaría que así fuera, aunque no lo mencionó directamente. View this post on Instagram A post shared by MASVIPRD (@masviprd)

