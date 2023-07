Bella Hadid se retira temporalmente para someterse a un tratamiento por la enfermedad de Lyme

La modelo Bella Hadid ha decidido retirarse temporalmente de las pasarelas, ya que se someterá a tratamientos diarios por la enfermedad de Lyme que padece; todo esto dentro de un plan que tiene desde hace meses para no descuidar su salud.

En días pasados corrió el rumor de que Hadid -de 26 años- había ingresado a una clínica de rehabilitación para un problema de otro tipo, pero una fuente desmintió esa información al sitio ET: “Bella Hadid se encuentra en tratamiento diario para la enfermedad de Lyme. Hace nueve meses ella decidió que quería dejar de beber, y así lo hizo. Ella no ha tomado alcohol desde entonces, y nunca ha tenido un problema de drogas. Bella no está en rehabilitación”.

En 2012 a Bella y a su hermano Anwar les fue diagnosticada la enfermedad de Lyme, que es transmitida por una garrapata y que provoca fiebre, fatiga, dolor de cabeza y una erupción en la piel. Hace unos días también se dio a conocer que la modelo terminó su relación con el empresario Marc Kalman, aunque no se sabe qué fue lo que motivó el rompimiento, pues llevaban dos años de noviazgo.

Sigue leyendo: