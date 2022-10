Bella Hadid impacta en la Semana de la Moda de París con un vestido de tela en aerosol

Bella Hadid causó sensación la noche del viernes pasado, durante su participación en la Semana de la Moda de París. Pero esta vez, además de su belleza, fue la técnica usada en su vestuario lo que acaparó las miradas, ya que fue creado en el acto.

A lo largo de nueve minutos varios profesionales rociaron sobre la modelo de 25 años una “tela en polvo” a base de látex blando -desarrollada por la compañía Fabrican– que poco a poco fue secándose hasta dar como resultado un lienzo lo suficientemente elástico para formar un ajustado vestido de color blanco de la firma Coperni. La prenda no se pondrá a la venta, pero se planea que esté en exhibición al crearse nuevamente.

El diseñador Arnaud Vaillant -de Coperni- dijo que esta nueva técnica plasma la celebración de las siluetas de las mujeres de los siglos pasados. Cuando el vestido se secó, Bella -quien compartió en su cuenta de Instagram todo el proceso creativo- procedió a modelarlo en la pasarela, sin un ensayo previo; ella comentó posteriormente que había sido un momento cumbre en su carrera, además de uno de los mejores de su vida. View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

