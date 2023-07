Cómo elegir un plan de asistencia en carretera

Una guía de los diferentes servicios disponibles para que viajar sea más fácil y seguro

By Benjamin Preston

Un plan de asistencia en carretera puede ayudarte si se te poncha una llanta, si te quedes sin gasolina o si alguna fuga en el radiador interrumpe tu viaje. Puede cubrir el alto costo de una grúa e incluso ofrecerte descuentos en servicios relacionados con el viaje.

Los planes de asistencia en carretera tradicionales incluyen servicio de grúa, pasarle corriente a la batería de un auto, servicio de cerrajería, entrega de combustible y ayuda para reparar o cambiar una llanta desinflada. Muchos también incluyen servicio de remolque, en caso de que tu automóvil se quede atascado en una zanja o en la nieve. Algunos planes incluyen un servicio móvil de recarga para dueños de vehículos eléctricos que se queden sin batería en la carretera.

Debido a su trayectoria desde 1902, La AAA puede ser uno de los proveedores más conocidos de servicios de asistencia en carretera. Sin embargo, hay muchas otras opciones, incluidas empresas como Good Sam, que ofrecen servicios similares. Varias compañías de tarjetas de crédito y de seguros ahora también venden planes de membresía para asistencia en carretera, y algunos fabricantes de automóviles incluyen planes de asistencia en el camino con la compra de un vehículo nuevo o usado certificado. A continuación, te presentamos un resumen de varios tipos de planes para ayudarte a decidir cuál es más adecuado para ti.

Planes de asistencia en carretera de un fabricante de automóviles

Algunos autos nuevos vienen con planes de asistencia en carretera sin ningún costo adicional. Estos permanecen vigentes durante el período de la garantía de fábrica, que suelen ser de al menos tres años. A diferencia de muchos otros planes, que te ofrecen servicio de grúa con remolque hasta el taller mecánico más cercano, estos generalmente solo lo llevarán a una concesionaria autorizada.

Ideal para: Propietarios de vehículos nuevos. Si quieres ahorrar dinero, esta es una opción que es buena y económica. “Vale la pena comprar un plan básico de servicio completo adicional que te cubra en caso de que se te presente algún problema mecánico cuando la concesionaria esté cerrada o no hay ninguna cerca”, dice Chuck Bell, experto en políticas financieras de CR.

Planes de asistencia en carretera de compañías de seguros de automóviles

Estos planes de asistencia en carretera se pueden añadir a tu prima de seguro y cubrirán a todos los conductores y vehículos asegurados. El costo puede ser más bajo que comprar un plan de otro proveedor, y el proceso para presentar un reclamo cuando lo necesites puede ser más sencillo. Por ejemplo, Allstate, te permite añadir el servicio de asistencia en la carretera a tu plan actual de cobertura por tan solo $25 por vehículo cada ciclo de facturación.

Ideal para: Familias con varios conductores y autos. Pero hay que leer la letra pequeña para asegurarte de que la compañía no considera las llamadas de servicio como reclamos, lo que podría aumentar tu prima anual.

Planes de asistencia en carretera de servicio completo

Esta opción, ofrecida por compañías como la AAA, Better World Club, Good Sam y National General Motor Club, generalmente ofrece la gama más amplia de beneficios y la mayor cantidad de niveles de membresía. La AAA tiene tres planes, uno que incluye cuatro llamadas de asistencia por año y hasta 3 millas de servicio de grúa, y otro con cuatro llamadas por año y hasta 100 millas de servicio de grúa. Los costos van desde aproximadamente $40 hasta más de $160 al año.

Ideal para: Viajeros frecuentes y conductores de autos más viejos. Un plan de servicio completo también suele incluir descuentos para restaurantes, hoteles, tiendas y gasolina en proveedores participantes. La compañía Good Sam también proporciona cobertura para sus miembros que manejan en ciertos puntos fuera de los estados continentales.

Planes de asistencia en carretera de compañías de tarjetas de crédito

Algunas tarjetas pueden cubrir la asistencia básica en carretera, pero varias compañías cobran una tarifa fija por incidente. Por ejemplo, todas las tarjetas Visa vienen con una opción de asistencia en carretera que puede ser elegida por cada cliente a un costo de $80 por incidente. Las tarjetas de bancos individuales, como Bank of America y Chase, también pueden incluir servicios de asistencia en carretera.

Ideal para: Aquellos que no tienen ninguna otra cobertura. Los planes de tarjetas de crédito generalmente no ofrecen tan buen valor como los planes de servicio completo. Son mejores que tener que pagar el precio completo por una grúa si prefieres no pagar una membresía anual, pero no incluyen descuentos adicionales que puedes encontrar en otros planes.

Nota del editor: este artículo también fue publicado en la edición de agosto del 2023 de la revista Consumer Reports.

