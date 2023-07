Daniella Hemsley afirma que planeó mostrar sus senos para celebrar la victoria, pero no salió como esperaba

Después del incidente donde mostró sus senos en el torneo de boxeo High Stakes de Kingpyn Boxing y ser criticada por algunas personalidades del deporte, Daniella Hemsley habló sobre lo sucedido. La influencer y modelo de OnlyFans británica aclaró que todo estaba planeado, pero que su celebración no salió como quería.

En su canal de Youtube, Hemsley explicó que se había puesto unas pegatinas en forma de llamas en sus pezones y que las mostraría si obtenía la victoria. Tras conocer el resultado, la británica se levantó el top, pero las calcomanías se quedaron pegadas al sostén y todos terminaron viendo sus senos.

“Es todo una locura. Espero que hayan disfrutado las travesuras, mi victoria y la celebración posterior. Tengo una historia divertida que contarte. Estaba en el vestuario antes de la pelea, pegándome (pegatinas en el pezón), muchachos. De hecho, tenía pegatinas de pezones en forma de llama que tenía la intención de usar. Solo levantaría mi parte superior si ganaba la pelea, en un ambiente de ‘chica en llamas’. Gané la pelea, levanté la parte superior y las pegatinas se quedaron pegadas al sostén, así que todo el mundo vio mis tetas. Mis pechos estaban fuera, para todos. Estoy segura de que la mayoría de ustedes no se están quejando”, dijo.

Daniella Hemsley really flashed the live camera after her win 🫣 pic.twitter.com/vl77RLlIXf — Happy Punch (@HappyPunchPromo) July 15, 2023

Asimismo, Daniella Hemsley comentó que salió con el dedo pulgar roto y una posible lesión en el codo, por ello tomó la decisión de alejarse por un tiempo del boxeo como lo anunció Kingpyn en un comunicado. La influencer aseguró que no le prohibieron participar en el torneo como dicen las noticias y que planea volver a pelear en invierno.

“Después de mi pelea, salí, entré a la sala médica y el médico me estaba revisando. (…) le dije: ‘Creo que me rompí el pulgar’. Literalmente, incluso ahora apenas puedo moverlo y creo que también me rompí el codo. Todavía tengo que escanearlo (…). Lo que me lleva a decir que hay mucha especulación en los medios en este momento sobre mi prohibición. Artículo tras artículo tras artículo. No estoy prohibida de Kingpyn, muchachos. Simplemente he decidido tomarme unas semanas de descanso del entrenamiento, para recuperarme, para recuperar mi cuerpo, y planeo volver a pelear con suerte en el invierno”, agregó.

Cabe destacar que Hemsley y Aleksandra Daniel protagonizaron una pelea reñida durante cinco asaltos en la semifinal del torneo, pero que al final ganaría la británica por conectar más golpes de poder. Al conocer el resultado, la modelo de OnlyFans decidió levantarse el top para mostrar sus senos y saltar ante la mirada atónita del público y el presentador Wade Plem que se tapó el rostro.

Daniella Hemsley, de 22 años, es una famosa influencer que cuenta con poco más de 200 mil seguidores en TikTok donde comparte videos sobre estilo de vida y fitness. Además, vende contenido exclusivo para adultos a través de la plataforma OnlyFans.

Sigue leyendo:

· Kingpyn Boxing se disculpa y anuncia que Daniella Hemsley se alejará del boxeo tras incidente al mostrar sus senos

· Eddie Hearn desaprobó con dureza exhibición de atributos delanteros de la boxeadora y modelo de Onlyfans, Daniella Hemsley

· Inusual festejo: Daniella Hemsley, modelo de Onlyfans, muestra sus senos tras victoria en torneo de boxeo High Stakes