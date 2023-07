Ingrid Coronado podría desalojar a viuda de Fernando del Solar de apartamento de sus hijos

La presentadora mexicana Ingrid Coronado ya dejó más que claro que está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias con tal de recuperar el apartamento que pertenece a sus hijos, Paolo y Luciano, y que actualmente está en poder de Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar.

Por medio de una entrevista, que otorgó durante su andar por la alfombra roja de la obra ‘Vaselina’, Coronado dejó entrever que ya está contemplando la posibilidad de desalojar a Ferro, quien se ha negado en repetidas ocasiones a dejar la vivienda ubicada en la ciudad de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos.

“Sí, en su momento sí (se girará una orden de desalojo), y me parece vergonzoso, tener que llegar a ese punto. Yo creo que lo ideal es que lo hiciéramos como personas decentes, para evitarle esa pena principalmente a su hija”, señaló Coronado sobre esa polémica.

En la misma plática invitó a Ferro a respetar la última voluntad de su difunto esposo, quien quería que ese bien fuera para sus hijos y no para su viuda, a quien, cabe destacar, le dejó otra vivienda.

“Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo. Que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidara a mí mi mitad, así me ahorraban 9 años de cuotas vencidas que tuve que pagar y lo hubiera dejado en el testamento, junto con el otro departamento que le dejó a su viuda, pero no lo hizo así”, apuntó la presentadora.

A continuación detalló que ella está en la mejor decisión de llegar a un acuerdo con Anna Ferro, pero siempre y cuando este no afecte a sus hijos, quienes son los que en un futuro podrían disfrutar de esa residencia, que fue la última que habitó su padre antes de morir hace poco más de un años.



“Ya que termine el juicio, entonces sí se puede vender, y si ella lo quiere comprar, por mí feliz, debe de tener el dinero de la casa que se vendió, o sea. Por supuesto, encantada de la vida”, concluyó.

Sigue leyendo:

Exnovia de Tiger Woods retira demanda tras ser desalojada de mansión de $57,000,000

Conoce por dentro la linda mansión que Kim Kardashian malvendió en Hidden Hills

Revelan detalles del contrato que firmaron los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’

Adamari López presume en video cómo luce la hermosa recámara de la pequeña Alaïa