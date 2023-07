Adamari López presume en video cómo luce la hermosa recámara de la pequeña Alaïa

La presentadora boricua Adamari López, quien hace unos meses fue despedida de ‘Hoy Día’, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores un video desde el interior de la recámara de Alaïa, su hijita, quien nació producto de su relación con el bailarín Toni Costa.

El material, con duración de casi 5 minutos, fue grabado por la también actriz aprovechando que su hijita se encontraba de viaje en España con su papá.

“Como seguro han visto en las redes, mi princesa se fue con papá de vacaciones y la extraño muchísimo. He leído que me preguntan a qué dedico el tiempo cuando ella no está o cómo hago para compartir el tiempo de Alaïa entre papá y yo y aquí les tengo esa respuesta”, se lee en el texto con el que la ‘Chaparrita de Oro’ acompañó su material.

Gracias a ese video fue que pudimos conocer más a fondo el dormitorio de su hijita, el cual ha ido evolucionando conforme la pequeñita ha ido creciendo.

Ya muy atrás quedaron los años en los que Alaïa dormía en una cuna, pues ahora lo hace en una cama matrimonial con ropa de cama que combina los tonos rosa y blanco.

Las paredes de la habitación están decoradas con papeles tapiz de tono rosa y azul, así como con diversas mariposas.

El dormitorio es completado por un taburete rosa, así como con un candelabro y con diversos muebles de color blanco.

