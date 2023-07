Así es el costosísimo hotel de Italia donde Sofía Vergara derrochó sensualidad en traje de baño

Foto: Phillip Faraone for Anastasia Beverly Hills / Getty Images

La actriz colombiana Sofía Vergara, de 51 años y quien se acaba de separar de Joe Manganiello, está disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en Ravello, Italia, desde donde deleitó a sus fans con su espectacular figura en traje de baño.

Las postales, que de inmediato recibieron cualquier cantidad de corazones rojos, muestra a Sofía disfrutando los rayos del sol en la terraza de su lujoso alojamiento.

Por lo que pudimos ver, la nacida en Barranquilla se hospedó en el Hotel Caruso, uno de los más exclusivos y reconocidos de la zona.

El alojamiento, que es considerado como un retiro celestial entre el mar y el cielo, se ubica en un acantilado sobre el nivel del mar.

Además de llamar la atención por sus impresionantes vistas y sus muy cómodas habitaciones, este hotel también lo hace por su restaurante, su piano bar, su snack-bar, su spa, su piscina con su respectiva área de spa, su gimnasio, sus jardines, entre otras amenidades.

El costo de las habitaciones va de los $3,850 a los 8,440 dólares por noche, lo que lo convierte en un alojamiento apto solo para unos cuantos. View this post on Instagram A post shared by Caruso (@belmondhotelcaruso)

