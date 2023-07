Conoce la casa donde Matías Novoa y Michelle Renaud derramaron miel en su aniversario de novios

La pareja conformada por Matías Novoa y Michelle Renaud aprovechó el fin de semana pasado para celebrar su primer aniversario de novios en una hermosa casa de San Juan del Río, en Querétaro.

La parejita dio a conocer, por medio de sus redes sociales y de diversas fotografías, algunos de los rincones más íntimos de su alojamiento, conocido como Casa Ojiva.

“Fin de semana de amor”, fue el texto con el que Matías Novoa acompañó una galería de fotos sobre su aventura por ese mágico lugar.

En cuanto a Michelle, ella también compartió más imágenes del lugar, pero ella se limitó a escribir las palabras “Photo dump”.

¿Cómo es Casa Ojiva, el sitio donde Michelle Renaud y Matías Novoa le dieron rienda suelta a su amor?

“Casa Ojiva nace como una reconexión entre el ser humano y la naturaleza, representado por un templo con arquitectura artesanal ubicado en la cima de un barranco, transmitiendo arte, diseño y exclusividad al usuario”, así es como se describe este alojamiento lleno de paz y armonía en su página de Internet.

El precio del alojamiento, el cual está enclavado en medio de la nada, va de los $3,800 a los $4,500 pesos por noche, es decir, entre los $227 y los $269 dólares. View this post on Instagram A post shared by Casa Ojiva (@casaojiva)

Sigue leyendo:

Así es la histórica hacienda donde se graba ‘Los 50’, el nuevo reality show de Telemundo

Darán apartamento y sueldazo a Wendy Guevara a su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

Juez asesta duro golpe a ex de Kevin Costner en pleito por mansión de $145,000,000

Así es la mansión en la que Miguel, el hijo poco conocido de Julio Iglesias, vacaciona con su novi