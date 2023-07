Conoce la casa en la que vivía Apio Quijano antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México’

El cantante Apio Quijano, de 46 años y quien forma parte del grupo Kabah, dio hace unos años un tour por su muy linda casa en Ciudad de México.

En un video, con duración de más de 16 minutos, el actual participante de ‘La Casa de los Famosos México’ nos llevó a conocer los rincones más íntimos de su morada y lo hizo con ‘Las Perdidas’, sin imaginar que años más tarde se reencontraría con Wendy Guevara en el reality show de Televisa.

“Esta es la entrada de mi casa y este es como el área de estar, el hall. Está aquí el área de estar y luego a la derecho tengo mi sala. Aquí he tenido muy buenas reuniones y además muchas cosas se han grabado aquí porque luego me han pedido para grabar una cápsula de algo, también para varios pilotos que muchas veces no han salido”, inicia Apio contando al comienzo de su recorrido.

A continuación mostró su comedor, su bar, su family room, su cocina y su jardín, un sitio donde suele hacer fiestas y hasta conferencias.

“Es una casa muy colonial, como antigua, pero tiene mucho saloncito y es una casa que quiero mucho”, narró el hermano de Federica Quijano.

El tour por su casa continuó por la planta alta, donde está su recámara y su pequeña terraza, un espacio que suele utilizar para desayunar y para tomarse un café.

“Me encanta mi cama, es lo máximo, puedo dormirme así feliz”, contó Apio.

Su casa es completada por un altar, por una recámara de visitas, por una zona de moños y envoltura de regalos, por una pared repleta de los reconocimientos que ha recibido Kabah, por una sala de televisión, por un pequeño gimnasio, entre otras habitaciones.

