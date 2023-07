Pequeños negocios no se recuperan aún de la pandemia: necesitan financiamiento

A su regreso de la Universidad en Italia donde se graduó como maestra en gelato artesanal, Sierra Georgia lanzó en Washington, D.C., Gelat’oh, un pequeño negocio, especializado en la fabricación completa del tradicional helado italiano con ventas en línea y servicios privados.

“Cuando regresé conseguí mi primer financiamiento en las CDFI (Instituciones de Desarrollo Financiero Comunitario), pero cuando fui al Centro de Emprendimiento en Filadelfia, me dieron la mitad de lo que pedía para hacer el gelato”, relató Georgia durante la conferencia “Crecimiento de los Pequeños y Medianos Negocios, una Pequeña Empresa a la vez”, organizada por Ethnic Media Services.

Georgia dice que se encontró con problemas tales como no poder imprimir sus propias tasas de papel en el país y tenerlas que mandar a hacer a China.

“En mi opinión el gobierno y las organizaciones tienen que crear una mejor industria para los pequeños negocios”.

Y añade que “los pequeños negocios somos la gente más trabajadora de Estados Unidos. No estamos necesariamente buscando un donativo”.

La Administración de Pequeños Negocios dio a conocer que más de 33.2 millones de pequeños negocios en Estados Unidos representan hasta el 99.9% de todos las empresas.

Los pequeños negocios emplean casi la mitad de la fuerza de trabajo y suman el 44% al Producto Interno Bruto mientras que los inmigrantes han comenzado más del 18% de los pequeños negocios en el país.

Sin embargo, durante la pandemia de covid-19, más de un tercio de las empresas estadounidenses cerraron, muchas de forma permanente, mientras que otras aún luchan por sobrevivir.

La pandemia resultó inesperadamente una bendición para otros, ya que los cierres permitieron a los pequeños empresarios convertir sus pasiones en empresas de pleno derecho.

Charles Phillips, cofundador de la Black Economic Alliance, afirma que debemos estar conscientes de que todavía nos estamos recuperando de la pandemia.

“Para darnos una idea, 41% de los negocios propiedad de afroamericanos cerraron de febrero a abril de 2020. Muchos regresaron, otros no”.

Enfatiza que los pequeños empresarios necesitan más capital, ya que un sondeo de Mckenzie a más de 2,000 negocios encontró que la mayoría de las familias afroamericanas no conocían a nadie qué pudiera prestarles $3,000 para un nuevo negocio.

“Otra área importante es el entrenamiento y apoyo básico, entender las regulaciones, cómo evaluarse a sí mismo. Y si te equivocas de inicio al hacer estas decisiones, es muy difícil algunas veces recuperarte”.

Phillips dice que está involucrado con el Center for Black Entrepreneurship que recolectó 40 millones de dólares para dar entrenamiento sobre cómo hacer un negocio.

“Aconsejan a los emprendedores, los entrenan, les dan capital, los ayudan con estrategias y talento”.

Considera que a los pequeños negocios les falta tener relaciones que las ayuden. “Si no tienes contadores y consultores de negocios que te ayuden, va a ser mucho más difícil el trabajo”.

Añade que los grandes negocios pueden ayudar a los pequeños, creando proveedores para su propias empresas. “Muchos dicen que no hay proveedores afroamericanos y por eso no los contratan, pero pueden crearlos, y aquí es donde el gobierno federal deben ayudar”

Concluye diciendo que en los últimos 5 años, el emprendimiento afroamericano ha tenido un crecimiento de cerca de 34% en promedio, pero necesitan más capital, entrenamiento y acceso a relaciones.

Acceso al capital

El senador de Virginia, Mark Warner, copresidente de la bancada de desarrollo financiero comunitario dijo que más del 60% de los beneficiarios de las CDFI deben ser individuos de ingresos bajos y moderados, pero desafortunadamente no incluyen a la gente de color.

“El impacto de las pérdidas de negocios no solo ha sido en la comunidad afroamericano sino que en la pandemia perdimos casi el 40% de los negocios latinos”.

Señala que muchos de los negocios propiedad de afroamericanos, latinos y minorías no tienen una relación tradicional con la banca.

“Estoy feliz de decir que conseguimos 9 mil millones de dólares en subvenciones que han sido un gran beneficio”.

Y subraya que las mujeres emprendedoras afroamericanos son el segmento de más rápido crecimiento en la economía, por lo que deben darles acceso al capital.

Reveló que formó una coalición con 10 demócratas y 10 republicanos para darles acceso al capital.

Los desafíos de la mujer

Shernaz Daver director de marketing de Khosla Ventures dijo que es muy difícil para una mujer ser financiada por capital de riesgo.

“Fui a un evento de recaudación de fondos, y no fui tomada en serio hasta no encontrar un cofundador hombre, y cuando fui a solicitar financiamiento me preguntaron cuándo iba a tener hijos”.

Pero eso no fue todo, también le dijeron que era muy agresiva en sus proyecciones financieras,pero cuando su socio hombre las presentó, fue visto como muy seguro de sí mismo.

“Desafortunadamente esto está pasando en 2022 y 2023, y he estado en la industria por más de 35 años”.

Hace ver que si eres afroamericano o hispano, es peor. “Siento que algunas cosas están cambiando y otras necesitamos cambiar. El acceso al capital es clave, pero no tiene que ser solo capital de riesgo, pueden ser subvenciones del gobierno, subsidios federales y una variedad de cosas que hagan que tu negocio crezca”.

Subraya que las mujeres están construyendo compañías excepcionales multimillonarias como Glasgow, Stitchfix, Bumble, 23 and Me, Canva. “Realmente necesitamos celebrarlas”.

Agrega que necesitamos tener más mujeres socias en capital de riesgo, porque invierten más en mujeres. “Este es un campo que está creciendo en salud materna, fertilidad, etc. pero una vez que tienes a las mujeres en una posición de poder, influencia y toma de decisiones económicas, cambia la marea para muchas mujeres”.