Danna Paola elevó la temperatura con looks de bikini y lencería en ‘Premios Juventud’

La cantante Danna Paola no pasó desapercibida por la alfombra roja y por la ceremonia de ‘Premios Juventud’, por el contrario, con sus atrevidos atuendos se convirtió en una de las artistas más comentadas de la noche.

Para llegar al evento realizado en el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como ‘El Choli’, de Puerto Rico, la mexicana llevó puesto un microbikini negro y encima un vestido de cadenas que tenía una abertura lateral, una capucha y una cola.

El atrevido primer atuendo lo completó con unas plataformas negras y un maquillaje que daba profundidad a sus ojos y volumen a sus labios. Poco a la imaginación fue lo que dejó a asistentes e internautas que lograron ver su esbelta figura.

El vestido que dejó a muchos boquiabiertos generó diversas opiniones entre los usuarios de las redes sociales.

“Solo Danna Supera A Danna”; “La princesa del pop latino”; “si tu outfit despierta el prejuicio de la gente que te ve, realmente es un OUTFIT”; “Se me perdió la playa a mi niña”; “Reina de México”; “Mi princesa del pop latino”; “Siento q otras cosas le quedarían mejor, ella es hermosa”; “Te amo tanto Danna Paola”; “Ella es hermosa…. Disfruten y no peleen en los comentarios”, se leen entre las opiniones en internet.

Un segundo ‘outfit’ lencero

No todo quedó en la alfombra, pues Danna Paola para recibir su galardón como ‘Artista On The Rise Femenina’ dejó a muchos atónitos luciendo un segundo vestido repleto de transparencias en color gris que dejaba ver un conjunto de lencería en el mismo color debajo.

Al momento de recibir el premio, la intérprete de ‘Mala Fama’ gritó de la emoción y recordó que hace cinco años dejó de actuar para dedicarse de lleno a su música y ahora está viendo los frutos. Al finalizar su discurso aseguró: “Lo mejor está por venir, así que prepárense. Los amo”.

“Lo merece tanto, nuestra princesa del pop latino”; “Hace mucho perdió la elegancia con esos outfits que literal son pura red no hay clase son una premios, en cambio Kenia Os fue muy acordé al evento y lucia bellísima. Danna Paola tiene que sacar esos trapos para hacerce notar y soporten“; “Aquí me pregunto Belinda nunca le dan un premio ni como cantante ni como actriz”; “Que orgulloso llevas a México en alto”; “Orgulloso de mi niña, te lo mereces, muchas felicidades!!” y “Te lo mereces chiquita eres grande”, son algunos de los comentarios que dejaron sobre su premio y segundo vestuario.

