Alejandra Espinoza recordó su origen al recibir Premio Juventud de manos de su hijo y lloró

Quien se ha destacado justamente por años de trabajo frente a las pantallas de Univision es Alejandra Espinoza. Encargada de darle inicio a los Premios Juventud 2023 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot junto a Ángela Aguilar, Dayanara Torres, y Marcus Ornellas. Alejandra Espinoza en el los Premios Juventud 2023. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

La mexicana recibió un premio como Ídolo de la Juventud, al igual que Shakira y Camila Cabello, que recibieron los de Agentes de Cambio. El galardón lo recibió hermanos de su hijo Mateo y la banda CNCO. Alejandra Espinoza no pudo evitar contener el llanto al escuchar las palabras de la agrupación y de su pequeño retoño.

“Mami te amo y te admiro y te felicito porque ahora eres un Ídolo de la Juventud”, dijo el hijo de Espinoza. Ella, al subir al escenario de los Premios Juventud y recibir la estatuilla, se conmovió tanto que recordó su origen humilde y los sueños que tuvo.

“Vengo de una familia muy humilde, donde muchas veces donde veces soñé en grande. Pero muchas veces soñé que esos sueños no se iban a hacer realidad y ahora le digo a ustedes que están en casa, que están ahí sentados y que me están viendo y que tienen sueños grandes que cumplir. Sueños grandes que a lo mejor piensan que no van a poder lograr y les digo: -Sí, se puede- Les juro que sí se puede. Con determinación, con constancia, con esfuerzo, con mucho mérito se puede lograr lo que ustedes quieran. Como prueba, esta servidora, mis chicos de CNCO…”, dijo Alejandra Espinoza desde Puerto Rico.

Alejandro Espinoza dedica su Premio Juventud a su familia

La presentadora y actriz mexicana, con movida y con las lágrimas inter contando cada una de sus palabras, dedicó el premio a su círculo más cercano y personas que lo acompañan en sus luchas y conquistas, su familia.

“Ayer, cuando estaba haciendo esta entrevista me preguntaban si recordaba algún momento favorito en estos 16 años trabajando para Univision y dije yo: -Mi momento favorito fue cuando pisé el escenario de la banda-. Ahora mi momento favorito es este porque tengo la oportunidad de compartir este premio con las cuatro personas que más amo en esta vida que son: mi papá, mi mamá, mi esposo Aníbal y mi hermoso hijo Mateo. Muchísimas gracias de verdad. Gracias Univision. Gracias Televisa. Gracias a ustedes”, terminó diciendo muy emocionada la también ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Alejandra Espinoza, su hijo Mateo y la agrupación CNCO en los Premios Juventud de Univision 2023. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

