Carlos Salcedo cree que el arbitraje de la Leagues Cup perjudicó al Cruz Azul contra el Inter Miami y recibe duras respuestas en redes sociales

Carlos Salcedo se pronunció a través de su cuenta en Twitter y fue muy crítico con la Leagues Cup al asegurar que la falta que le sancionaron sobre Lionel Messi nunca existió. Cabe señalar que fue una infracción que posteriormente terminaría consagrando al Inter Miami sobre el Cruz Azul con un tiro libre de película anotado por el astro argentino.

“Por favor Leagues Cup, háganles usar el VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin Castaño, hagamos las cosas como son”, escribio el defensor mexicano del Cruz Azul en polémico mensaje a través de sus redes sociales.

Por favor @LeaguesCup háganles usar el #VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero donde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero #Kevin hagamos las cosas como son… pic.twitter.com/6Mlypk9TcJ — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 22, 2023

Críticas al Cruz Azul en redes sociales

Ante este comentario, muchas fueron las reacciones en las que por ejemplo le recordaban a Salcedo lo poco acertada que estuvo la delantera del Cruz Azul, además le cuestionaron el hecho de haber atacado toda la primera parte y el resultado hasta allí era un 1-0 en contra. “Aún y con ese golazo el partido lo debió ganar Cruz Azul como 5-2 pero también como fallan tanto… hagamos las cosas como son”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Pero venían más críticas en Twitter: “Los mexicanos fallaron bastante goles. Si Messi no hubiera hecho ese gol, Salcedo ni se estaría quejando“. “Que poca comprension de futbol tienen, los dos defensores atacaron la jugada y lo derribaron a parte le dan un manotazo en la cara, por cierto hay cierta probabilidad de hacer gol desde fuera del area ni uno del Cruz Azul lo haría pero como es Messi”, fueron otros dos comentarios.

“Deberías de quejarte con tu delantera. No es posible que para medio tiempo pudiendo ir 3-0 se van perdiendo 1-0“, así se quejaba otro usuario de la falta de goles del Cruz Azul.

Mala racha del Cruz Azul

El Cruz Azul no solamente no ha podido ganar en sus últimos siete partidos, sino que se ha comido seis derrotas, razón por la cual se le comienza a exigir un poco más a un veterano de mil batallas como lo es Ricardo Ferreti. Ante el Inter Miami no jugaron mal pero no fueron acertados de cara a la portería rival.

Por parte del Inter Miami, cortaron una racha de 12 juegos sin conocer la victoria. Sin embargo con la declaración de Carlos Salcedo queda abierta la polémica y junto a ella las imágenes de si era o no era falta, pero lo cierto es que Cruz Azul comenzó con el pie izquierdo en otra competición.

