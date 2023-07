El Cártel de Sinaloa, la única organización criminal en México que lleva décadas sin desintegrarse

En México varias organizaciones criminales han sembrado terror, sus nombres cambian con los años, aunque resuenen en la memoria colectiva por las atrocidades que hacen. Incluso cárteles dirigidos por narcotraficantes que siguen siendo “famosos” en la actualidad han caído, pero uno ha resistido a los embates del tiempo y las luchas de las autoridades contra ellos, ese es el Cártel de Sinaloa.

El cártel liderado por Ismael “El Mayo” Zambada no solo es la organización criminal más grande del mundo, también es la que no ha sucumbido a las divisiones internas por las luchas de poder como todas las otras que han pasado por el territorio mexicano. Sus integrantes se mantienen unidos, pese a la captura o muerte de algunas cabezas, como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Debido a que otros cárteles que en su momento han sido el terror de los pueblos se han fragmentado o extinguido, como Los Zetas, el Cártel de Tijuana, los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, sí es de sorprender que el de Sinaloa siga en pie.

Valentín Pereda y David Décary-Hétu, dos expertos en criminología de la Universidad de Montreal, Canadá, publicaron un nuevo artículo, “Illegal Market Governance and Organized Crime Groups’ Resilience: A Study of the Sinaloa Cartel” (“Gobernanza de los mercados ilegales y grupos del crimen organizado: un estudio del Cártel de Sinaloa”), en el que analizan los factores específicos que podrían explicar esta inusual longevidad.

Diferencias con otros cárteles

Los expertos señalan que una hipótesis especulativa podría ser que el Cártel de Sinaloa ha logrado consolidar su reputación como una red de empresarios pragmáticos, profesionales y orientados a los negocios. Esta reputación fomenta un sentido de confianza y confiabilidad entre los socios del Cártel de Sinaloa. En cambio, los carteles rivales no han logrado hacer lo mismo.

Otros cárteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, deben recurrir a muestras de excesiva violencia para ganar el respeto de sus rivales, estos sí logran demostrar poder, pero también pueden infundir desconfianza e incertidumbre entre posibles socios comerciales, quienes estarían menos dispuestos a participar en alianzas mutuamente beneficiosas.

A diferencia de otras organizaciones criminales, el Cártel de Sinaloa ha adoptado medidas para establecerse como un socio comercial confiable. Incentiva el cumplimiento de los acuerdos comerciales otorgando recompensas a quienes demuestran ser confiables y reforzando su reputación dentro del negocio.

Por supuesto no son unos “santos”, también ejercen violencia contra sus enemigos, tiene un esquema de corrupción que les permite funcionar y luchas internas que hace imposible predecir el futuro del cártel al que los expertos calificaron como un sindicato criminal que se originó a partir de la colaboración entre cuatro conspiradores: Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Héctor Luis Palma Salazar.

