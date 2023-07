Checo Pérez se aleja de Mercedes: Lewis Hamilton se quedará más tiempo en la Fórmula 1

A pesar que las aguas en Red Bull Racing bajaron en los últimos días, Sergio ‘Checo’ Pérez no deja de ser señalado y cercado para salir del equipo campeón de la Fórmula 1.

Esta temporada el piloto mexicano ha sido ampliamente cuestionado en lo interno de su propia escudería, primero por sus victorias e intención de pelearle el título a su compañero y campeón defensor Max Verstappen; luego por su caída, el no poder entrar por seis carreras seguidas en la Q3 y pobre desempeño en las carreras.

En medio de la polémica surgió el rumor de que Checo Pérez es el favorito del equipo Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton una vez decida despedirse de la F1, aunque ha sido desmentido de forma indirecta por el propio equipo.

Checo Pérez (atrás) a bordo de su Red Bull Racing y Lewis Hamilton (adelante) durante la campaña 2023 de la Fórmula 1. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP via Getty Images.

El director ejecutivo de la escudería alemana Torger ‘Toto’ Wolff declaró que Hamilton, de 38 años, le confirmó que quería seguir al frente del asiento principal de la escudería: “No la hemos firmado pero, emocionalmente, lo hemos hecho”.

Esto no frena las especulaciones sobre el futuro de Hamilton ya que no hay contrato firmado, pero el campeón de F1 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) es conocido por ser un deportista de palabra y no daría marcha atrás.

A pesar que se le considera un veterano que lo ha hecho todo en la Fórmula 1, en la campaña 2023 Hamilton ha sido uno de los duros competidores de Max Verstappen.

¿Checo Pérez reemplazado?

Una reciente entrevista que dio el mexicano Sergio Checo Pérez borró rastro de posibilidades de que saliera de la parrilla de la temporada 2023 de forma imprevista, así como sucedió en Alpha Tauri con el neerlandés Nyck de Vries siendo sacado por Daniel Ricciardo.

Es precisamente el italiano el señalado a reemplazar al Pérez esta misma campaña o incluso de cara a 2024.

Pero el de Guadalajara salió al plazo de los rumores y, si bien no negó la gran presión que se experimenta en Red Bull Racing, mostró confianza en que seguirá con la escudería campeona.

“Otros pilotos han tenido periodos difíciles, pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los pilotos de Red Bull”, expresó en conversación para ESPN.

“Me estoy centrando en Hungría y luego en Bélgica y no estoy pensando realmente en 2025”, agregó Checo Pérez.

