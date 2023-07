Sergio “Checo” Pérez: “Todos los pilotos tienen periodos difíciles, pero ninguno tiene 20 reemplazos cada semana como Red Bull”

Sergio “Checo” Pérez no ha tenido una buena temporada con Red Bull en la que han surgido varios comentarios sobre su posible sustituto, pero el mexicano afirmó que solo en su escudería hablan de reemplazar a los pilotos tras un mal momento.

“Está en mis manos (el Red Bull), correcto. Por eso estoy concentrado. Soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana, no es para lo que estoy aquí. Lo has visto con otros pilotos, otros equipos, han tenido periodos difíciles. Pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los pilotos de Red Bull”, comentó en una entrevista para ESPN.

Pérez señaló que no le da importancia a que Daniel Ricciardo haya llegado a la escudería Alpha Tauri y suene como uno de los sustitutos para el mexicano en 2025.

“He estado con los ingenieros, ni siquiera tengo tiempo para discutir lo que está pasando con Daniel. Creo que es una gran oportunidad para él, y ya está. Me estoy centrando en Hungría y luego en Bélgica y no estoy pensando realmente en 2025, ¿sabes? Es un mundo tan lejano por delante, es una tontería pensar tan lejos”, detalló.

Pérez y sus fallas en las últimas carreras

El piloto mexicano de Red Bull detalló que reconoce que ha estado sobre manejando en los últimos premios debido a que no se ha sentido seguro con el auto.

“Sí, ciertamente. Pasa cuando no estás completamente seguro con el auto. Lo que sucedió en Mónaco probablemente me hizo dar un paso atrás y me tomó algún tiempo confiar plenamente en el auto en la forma en que lo estaba haciendo. Luego agrega el factor externo de las condiciones cambiantes”, agregó.

El primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, la undécima prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, quedó interrumpido, con bandera roja, durante unos minutos y a poco de haber arrancado, por el accidente -sin consecuencias físicas- del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

‘Checo’, segundo en el Mundial – 99 puntos del líder, su compañero, el neerlandés Max Verstappen- tocó la hierba y perdió el control de su monoplaza entre la cuarta y la quinta de las 14 curvas del circuito de las afueras de Budapest, dañando la parte delantera izquierda del mismo; cuando ninguno de los pilotos había marcado tiempo de vuelta.

Una vez retirado de la pista el coche del mexicano, el primer ensayo para la undécima carrera del año se volvió a reanudar.

