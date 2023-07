El secreto detrás de las fotos de Óscar de la Hoya en lencería, al descubierto en documental

A tan solo 24 horas de que se estrene el documental de Óscar de la Hoya en la plataforma HBO Max, uno de los escándalos más altisonantes de su carrera, las fotos en lencería, será narrado a detalle por el exboxeador.

Así lo dejó claro el ahora promotor en una entrevista con The MMA Hour. “En el documental hablo de todo, hablo de aquellas famosas fotos”, dijo. “Ese tema era uno de los primeros que quería sacar cuando decidí hacer este documental con Mark Wahlberg y HBO y con Mario Lopez que hizo un gran trabajo”, confesó.

“Yo les dije que estaba listo para hablar de lo que ellos quisieran hablar. Mi vida es un libro abierto. Y hablé de las fotos mías que salieron usando lencería y todo eso”, agregó.

Oscar De La Hoya y Holly Sonders asisten a la fiesta posterior al estreno del documental deportivo de HBO “The Golden Boy” en el Festival de Tribeca 2023 el 9 de junio de 2023 en la ciudad de Nueva York. Foto: Vlasic/Getty Images for HBO.

El ‘Golden Boy’ reveló haber dado con la identidad de la persona que divulgó aquellas imágenes. “Encontramos a la chica que filtró esas fotos. No voy a entrar en muchos detalles, pero la encontramos en Costa Rica escondiéndose y ella contó la verdad de lo que pasó exactamente”.

La responsable de haber tomado las fotografías fue la modelo rusa Milena Dravnel, pero al parecer las postales fueron robadas y filtradas por un tercero. “Los productores o los directores la encontraron, y eso fue algo increíble porque ella estaba escondiéndose por todo esto. Yo no he hablado con ella desde hace años, y no tengo interés en hablar con ella”, complementó.

Según de la Hoya, ese día estaba acompañado de al menos tres mujeres, pero expúgil poco recuerda debido estado en el que se encontraba. “Yo estaba muy drogado, yo estaba fuera de mi mismo, no recuerdo nada, estaba bebiendo esto y lo otro”.

Escándalo por fotos de Oscar de la Hoya en lencería

Seis meses después de su pelea contra Floyd Mayweather. En noviembre de 2007 la prensa tuvo acceso a una serie de fotos en las que el mexicano aparecía vestido en lencería, tacones, y haciendo poses de boxeo.

La postura y narrativa oficial adoptada por el expeleador fue deslindarse de la situación y negar su autenticidad. Aunque cuatro años después, en 2011, reconoció que sí era reales y desembolsó una gran cantidad de dinero para evitar su publicación, pero no tuvo éxito.

En ese momento, De la Hoya se encontraba casado con la cantante puertorriqueña Millie Corretjer, quien lo presionó para sincerarse sobre la situación. “Yo estaba casado en ese momento, y mi esposa estaba enojada conmigo. Ella ya estaba cansada, porque yo la dejaba, la engañaba”.

“Ella me convenció de ir en televisión nacional y decir la verdad. Ella quería hacerme ver como un tonto, quería vengarse de alguna forma y lo hice. No me arrepiento, porque hay cierto sentimiento cuando dices la verdad, pero lo increíble es que yo era tan grande en ese momento, tan popular, ganando dinero que yo no podía hacer nada mal. Creo que vendí más Pagos por Evento por eso, y creo que era una locura. Pero puedes imaginarte todos esos sentimientos, la confusión que vivía en esos tiempos, la culpa, y todo eso. Fueron tiempos de mucha confusión para mí”, señaló.

