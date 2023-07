Karol G se hizo un cambio en el color de su melena y parece que está dedicado a Feid

Karol G se ha caracterizado por cambiar su color de cabello cada cierto tiempo, marcando de alguna manera cada etapa de su vida. Ahora, en su más reciente actualización de look parece estar involucrada su relación con el cantante Feid.

Aunque ella propiamente no ha compartido en sus redes sociales todavía, el perfil de Instagram que publicadas noticias sobre ella llamado ‘Karolg.news’, y que la artista sigue, compartió este lunes que se realizó un pequeño refrescamiento en su cabellera cambiando un poco el color a uno que le gusta mucho al Ferxxo, como también se le conoce al colombiano.

Se trata de dos reflejos verde fluorescente al comienzo de su melena rosa pastel. Como es bien conocido por los fans de ella y se su amor, el color que identifica al intérprete de ‘Hey Mor’ es ese.

En la imagen compartida por el mencionado perfil en la red social de la camarita, aparece la ‘Bichota’ junto al director de fotografía Phill Mendonça.

El cambio ya está revolucionando las redes sociales en las que inmediatamente comenzaron a especular si el look de la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ es un guiño a su amorcito, que parece encantarle hasta dormir con cobijas verdes, según se ha visto en las fotos que ella y él han subido a sus stories por separado en otras oportunidades.

“Ayyyyyy eshosh mechitos verdes están apuntando a algo”; “Siempre tiene presente a su moorr”; “Cosmo y Wanda”; “Tengo miedo por el cabello de bitchota”; “No me diga que volverá verde pero no tiene ni 1 año con el rosado y yo esperando que mi pelo crezca para ponermelo rosado”; “Es el pelo verde para mí”; “Siempre demostrando que están juntos”; “No me digan que es el video de tus gafitas @feid @karolg porque yo muero ahí mismo”; “Sea lo que sea pero ese verde es algo muy marcado en el chocoramito… que belleza !! Los amo @feid @karolg”, “El verde del Ferxxo”, entre otros, son los comentarios que han dejado en el post donde fue anunciado el cambio.

¿Feid reaccionó a una manicure de Karol G?

Carolina Giraldo-como es su nombre de pila- estuvo el pasado fin de semana disfrutando de la fiesta de cumpleaños de Selena Gomez, ocasión en la que lució un look completamente rosa que impactó en redes sociales.

Para esa ocasión, la ‘Bichota’ también llevó las uñas pintadas en un brillo color rosa y Ferxxo casualmente lanzó un tuit en referencia a la manicure de alguien especial.

“Se hizo las uñaaaas rosaiiiiitas”, escribió el intérprete de ‘Classy 101’ en Twitter.

Se hizo las uñaaaas

Rosaiiiiitas — ferxxo (@ferxxo4) July 23, 2023

Se comentan en las redes sociales

El pasado 13 de julio, horas antes de que Karol G lanzara su canción ‘S91’, Feid publicó una galería de fotos en Instagram que la ‘Bichota’ no se aguantó y le comentó con un sugerente mensaje.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan mor 💚”, escribió entre los comentarios la intérprete de ‘Tus Gafitas’, una de las varias canciones de su álbum ‘Mañana Será Bonito’ que estaría dedicada al colombiano que “le curó el cora”.

Luego Carolina escribió lo mismo en Twitter y allí él le respondió con un fragmento de su canción ‘Mojando Asientos’: “Karol G, reina mi amor yo te extraño bebé”.

El comentario del cantante dejó muy claro que ya hasta le ha dedicado canciones a quien es su ‘Niña Bonita’.

