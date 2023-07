Riqui Puig confiesa su calvario desde Los Ángeles y denunció haber sido maltratado por Xavi Hernández en el FC Barcelona

Los Ángeles está siendo la meca del fútbol europeo gracias a equipos como Real Madrid o FC Barcelona, quienes se encuentra haciendo pretemporada en Estados Unidos. En una entrevista con el Diario AS, Riqui Puig denunció haber sido maltratado por Xavi Hernández en el club blaugrana.

“Antes de acabar la temporada nos sentamos y fue él quien me dijo que no contaba conmigo. Tal vez el presidente pensaba diferente porque él decía que yo era un jugador de futuro y que quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera”, inició.

Puig se fue de la institución catalana molesto con el actual DT y revelando que incluso se le privó de su derecho a entrenar. “Es verdad que no hubo un buen trato cuando fui a entrenar en el sentido de que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando sí es verdad que si yo soy jugador de un equipo con contrato tengo que ejercer y no me puede prohibir no entrenar. Eso es lo que me molestó más. Entonces rápidamente tomé una decisión y cambié y encontré una salida”, añadió.

Durante la conversación, también manifestó que aunque no se le hizo fácil, tomó la decisión de cambiar de aires y aterrizar en Estados Unidos. “En Barcelona no estaba cómodo, fuera del campo tampoco. Hubo cosas externas al fútbol que me hicieron tomar la decisión de salir. A nivel futbolístico es otra Liga y otro fútbol”.

“LaLiga en España es la mejor del mundo y los compañeros son de los mejores del mundo. Pero cambias. La verdad es que vienes a otra idea, pero estoy feliz aquí después de un año. De las decisiones que he tomado de mi corta carrera, es de las que estoy más orgulloso”, complementó.

El joven español llegó hace un año a la MLS y de forma paulatina se ha ido ganando un lugar en las alineaciones de Greg Vanney. “Ya llevo un año aquí. Es una ciudad impresionante, aquí el fútbol es diferente. Estoy cómodo en la ciudad. Hay mucho tráfico, pero me están cuidando mucho en este club. Vine aquí buscando minutos y confianza y la estoy teniendo”.

Aunque expresó estar contento por su campaña a escala individual, resaltó el hecho de que LA Galaxy no la ha pasado bien en lo colectivo. “Este año hemos tenido bajas como las de ‘Chicharito’ y Martín Cáceres y nos está costando (…) a nivel grupal, tenemos que intentar entrar en playoff”.

La MLS suele ser un torneo al que los futbolistas acuden en el ocaso de su carrera, como el caso reciente de Lionel Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba. A pesar de este factor y la juventud de Riqui Puig, no descarta continuar su trayectoria en Estados Unidos, pero siempre y cuando el proyecto se adapte a sus ambiciones deportivas.

“Tengo dos años más de contrato, pero a final de año tal vez tome una decisión. Soy competitivo. Esta es Liga competitiva y lo será más con Messi, Busquets y Alba, pero tengo que mirar por mi futuro. Me sentaré con el Galaxy. Necesitamos un equipo competitivo porque vine a ganar títulos”, explicó.

Sigue leyendo:

· Polémica en el Mundial Femenil 2023: jugadoras de Estados Unidos defienden su derecho a no cantar el himno nacional

· Reportero de ESPN desfallece en vivo en plena transmisión del Real Madrid vs. AC Milan en Los Ángeles [Video]

· “Equipos de la MLS no son fáciles, nos pueden pasar por encima”: Diego Reyes reconoce la peligrosidad de los estadounidenses en la Leagues Cup

**