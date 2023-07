Rusia dice que frustró ataque con drones de Ucrania contra Moscú

Rusia informó este lunes que “neutralizó” un ataque aéreo de Ucrania contra Moscú, en el que se habrían empleado dos drones que se estrellaron en dos sitios de la capital pero no causaron víctimas.

“Se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un acto terrorista utilizando dos drones contra objetos en el territorio de la ciudad de Moscú”, declaró el Ministerio de Defensa ruso.

“Dos drones ucranianos fueron rechazados y se estrellaron. No hay víctimas”, agregó.

El ataque se produjo un día después de que Kiev prometiera “tomar represalias” por un ataque ruso con misiles contra el puerto de Odesa, en el Mar Negro.

Residents of several districts in the south and southwest of Moscow reported sounds of explosions. Preliminarily due to a UAV attack.

According to TASS, citing emergency services, fragments of a drone were found at one of the sites of the alleged attack and another drone hit a… pic.twitter.com/h3q9H5hdoe

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 24, 2023