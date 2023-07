China y Rusia preparan ejercicios militares en mar de Japón

El Ministerio de Defensa de China anunció este domingo que ese país y Rusia celebrarán maniobras militares conjuntas en el mar de Japón. Esta misma jornada, una flotilla china zarpó para participar en unos ejercicios cuyo objetivo es “salvaguardar la seguridad de vías navegables estratégicas”, de acuerdo con el texto emitido por Pekín.

Las dos potencias vecinas, que comparten la voluntad de enterrar lo que definen como la hegemonía estadounidense, se han acercado en cuestiones de Defensa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que Pekín se niega a condenar. Para reforzar su coordinación, los regímenes de ambos países organizaron en los últimos meses varios ejercicios militares conjuntos. A la vez, China mantiene una fría relación militar con Estados Unidos.

El próximo ejercicio, cuyo nombre es “Norhtern/Interaction-2023”, tendrá lugar en el mar de Japón, y en él participarán -entre otros- cinco buques de guerra chinos, incluido el lanzador de misiles guiados Qiqihar, indicó el ministerio chino de Defensa. Los navíos se reunirán en un área “predeterminada” con las fuerzas rusas, y en los ejercicios -cuyo calendario no fue precisado- participará también la aviación.

Russia will dispatch naval and air forces to participate in "Northern/Interaction-2023"drills in the central region of the Sea of Japan organized by the Chinese People's Liberation Army (PLA) Northern Theater Command, according to Chinese Ministry of National Defense. Chinese… pic.twitter.com/yAJMe9OZtD

— Global Times (@globaltimesnews) July 15, 2023