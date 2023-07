Al estilo Kardashian, Noelia revela que se convertirá en madre vía vientre de alquiler

Noelia está lista para dar la bienvenida a un nuevo capítulo en su vida, el de la maternidad, razón por la que decidió intentar cumplir su sueño junto su pareja Jorge Reynoso por medio de un vientre de alquiler.

En una reciente entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”, la cantante puertorriqueña se sinceró sobre sus planes a corto plazo, incluyendo los de su vida privada. De acuerdo con la famosa, tener hijos está en su lista de prioridades: “Al menos uno, queríamos cuatro”, dijo al ser cuestionada a fondo sobre este deseo.

Eso sí, Noelia tiene más que claro los comportamientos que no quiere repetir con sus hijos. Y es que no podemos olvidar que ha mantenido una relación tormentosa con su madre, Yolandita Monge, a lo largo de los años.

“Si voy a ser mamá quiero estar ahí todo el tiempo y que no sufran lo que uno sufrió”, declaró ante las cámaras del programa.

Parte importante dentro de su decisión de ser madre fue la gran relación que mantiene con el empresario mexicano Jorge Reynoso, a quien conoció de manera inesperada: “Era una reunión de trabajo y encontré al amor de mi vida”, dijo sobre su mánager.

Con respecto a la clave para mantener una relación exitosa, Noelia lo atribuyó a la comunicación: “No tener secretos es el secreto más importante, ayudarnos en todo”, detalló la famosa.

Estas declaraciones se alinean con aquellas que concedió hace algunos años al programa ‘Ventaneando’, donde se deshizo en halagos hacia su enamorado: “Me dio la mano inmediatamente; me empezó a ayudar ha reconstruirme, ha reconstruir mi carrera. Inmediatamente, me consiguió disquera, me firmó, me puso a hacer un disco”, señaló Noelia.

Seguir leyendo:

• Noelia defiende a los mexicanos de las acusaciones del polémico senador, John Kennedy | VIDEO

• Noelia muestra seductor atuendo enfundada en un micro short de cuero y medias de leopardo | VIDEO

• En cacheteros, Noelia presume su meneíto de caderas al ritmo de uno de sus grandes éxitos | VIDEO