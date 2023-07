Elon Musk ha puesto en marcha los cambios en Twitter que prometi贸 para transformarla en una super aplicaci贸n llamada 饾棲. Como muestra de este ambicioso plan, los usuarios ya han podido observar el flamante nuevo logo de la plataforma al ingresar a la red social en las 煤ltimas 24 horas. Elon Musk is transforming Twitter into:



饾棲 – 饾棫饾椀饾棽 饾棙饾槂饾棽饾椏饾槅饾榿饾椀饾椂饾椈饾棿 饾棓饾椊饾椊.



Here's 10 features you need to know: pic.twitter.com/WAZMG4Zn4b — Dan (@danmurrayserter) July 24, 2023

El ic贸nico pajarito de Twitter, que ha sido s铆mbolo de la plataforma durante a帽os, ha sido dejado atr谩s para dar paso a una nueva identidad visual que refleja el enfoque innovador y futurista de la renovada 饾棲. Este cambio en el logo es solo la primera muestra de las emocionantes transformaciones que se avecinan.

10 cambios de Twitter que debes conocer:

1. Nueva direcci贸n web

La primera gran novedad es que la plataforma pasar谩 a ser conocida como http://www.饾棲.com. Este cambio de dominio es una muestra del compromiso de 饾棲 por establecer una nueva identidad en el mundo digital.

2. Adi贸s al ic贸nico pajarito

El segundo cambio significativo es el nuevo logo de 饾棲, dejando atr谩s el hist贸rico pajarito de Twitter. Con este redise帽o, la plataforma busca reflejar su evoluci贸n y enfoque hacia una experiencia m谩s moderna y 煤nica.

3. De 鈥渟eguidores鈥 a 鈥渆spectadores鈥

饾棲 propone un giro en el lenguaje de la plataforma, reemplazando el t茅rmino 鈥渟eguidores鈥 por 鈥渆spectadores鈥. Esta modificaci贸n busca fomentar una interacci贸n m谩s activa y participativa entre los usuarios y quienes siguen su contenido.

4. Monetizaci贸n para creadores de contenido

Una de las mayores transformaciones en 饾棲 es su sistema de pago a creadores de contenido. A diferencia de Twitter, donde se requer铆an 5 millones de impresiones mensuales para poder comenzar a recibir pagos, ahora no existir谩 un monto m铆nimo de visualizaciones y los usuarios podr谩n recibir ingresos por visualizaciones de tweets, visitas a perfiles y la publicidad que se muestre en ellos, sin necesidad de habilitar el bot贸n de suscripci贸n.

5. Disponibilidad global

饾棲 rompe barreras al ofrecer su sistema de monetizaci贸n en m谩s de 100 pa铆ses. Esto permitir谩 que creadores de contenido en todo el mundo tengan la oportunidad de obtener beneficios econ贸micos por su contenido.

6. Mejora en los marcadores

La opci贸n de 鈥淢arcadores鈥 contar谩 con un sistema de navegaci贸n renovado para facilitar la b煤squeda y organizaci贸n de contenido. Adem谩s, los usuarios recibir谩n correos electr贸nicos semanales con los marcadores guardados, agilizando el acceso a informaci贸n relevante.

7. Transparencia en las sanciones

饾棲 marcar谩 la diferencia al permitir que los usuarios que reciban un shadowban (la reducci贸n del alcance de sus tweets) conozcan el motivo de la sanci贸n y las posibles soluciones para revertirla. Esta apertura busca fomentar una comunidad m谩s justa y clara.

8. Reporte de estafas simplificado

La nueva plataforma incorporar谩 un sistema m谩s sencillo y r谩pido para reportar estafas. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad y protecci贸n de los usuarios, brindando una experiencia m谩s confiable en 饾棲.

9. Integraci贸n con el sistema financiero

饾棲 tiene ambiciosos planes para convertirse en una superaplicaci贸n similar a la popular WeChat china. Para lograrlo, se integrar谩 con el sistema financiero mundial, reduciendo el nivel de fraude y permitiendo un monitoreo en tiempo real. Esto impulsar谩 una experiencia fluida e innovadora para los usuarios.

10. Innovaci贸n constante

Finalmente, el 煤ltimo cambio clave de 饾棲 es su enfoque en la innovaci贸n constante. La plataforma se compromete a estar a la vanguardia tecnol贸gica, ofreciendo nuevas funcionalidades y mejoras de manera continua para mantenerse como una opci贸n l铆der en el mercado.

Sigue leyendo:

– Twitter comenzar谩 a pagarte por el contenido viral que publiques: 驴Qu茅 necesitas para comenzar a ganar dinero?

– El multimillonario Elon Musk sustituye el logotipo del p谩jaro azul de Twitter por una 鈥淴鈥

– Elon Musk podr铆a sustituir el pajarito azul de Twitter por una 鈥淴鈥