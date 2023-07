“Era más inmaduro”: Alexis Vega habla sobre su tiempo en Chivas y como ahora es considerado un líder por Paunovic

Alexis Vega es una de las figuras de las Chivas de Guadalajara, pues con su talento ha resuelto muchos partidos a favor del equipo tapatío. Sin embargo, él mismo explicó como es que antes no era así, e incluso, durante una entrevista exclusiva con Karina Herrera para TUDN explicó como se consideraba inmaduro.

Además, en la misma entrevista, Vega dejó saber como es que su técnico, Veljko Paunovic, lo considera incluso un líder del equipo, situación que le ha ayudado a cambiar su mentalidad y a tener más responsabilidades dentro de las Chiva.

Alexis Vega es el máximo estandarte del Rebaño Sagrado. Foto: Juan Ángel Ovalle – Imago7.

“Entré en razón, tengo que ser lo más profesional lo que me quede de carrera, estoy llegando más temprano para tratarme de otra manera, me quedo, soy de los últimos, me quedo en el gimnasio con trabajo que me ponen los fisios, eso me va a ayudar para seguir jugando.

“Llevamos mucho tiempo sin hacer alguna tontería. Cuando llegué era un poco más inmaduro, 21 años, no sabía lo que era bueno o malo, ahora que te envuelves, sabes de lo que se trata, no es solo ser jugador dos horas, por fuera tienes que serlo de la misma manera. Ya tuve un paso malo con muchos errores, pero ahora quiero corregirlos, hacerlos de la mejor manera”.

Alexis Vega necesita recuperar su nivel tras la lesión. Foto: Refugio Ruiz – Getty Images.

Vega el líder tras la llegada de Paunovic

En la entrevista revelada por TUDN, Vega explicó como es que tras la llegada de su nuevo técnico, Paunovic, él fue quien tomó el liderazgo del grupo. Además, enfatizó como es que se ha ganado muchos más regaños por llegar tarde a diferentes concentraciones y como no tiene problemas de apoyar a sus compañeros de equipo de cara a los venideros compromisos dentro y fuera de la Liga MX.

“Cuando llegó Pauno me tocó ser ese rol de líder en el equipo, en ningún otro proceso me había tomado de esa manera. Me ha regañado bastante, me ha llamado mucho la atención porque cuando recién llegó llegaba un minuto tarde a la charla, un minuto tarde a la comida. Él me cambió esos hábitos, me dijo que me consideraba un líder.

“El equipo anda muy bien, no solo porque sea Alexis Vega voy a llegar y a jugar. Si me toca apoyar a mis compañeros estaré en la mejor disposición”, destacó Alexis Vega, quien aunque sumó minutos en un amistoso aún no ha demostrado su fútbol en la Liga MX debido a una lesión que lo marginó de la selección.

Alexis Vega es una de las máximas figuras de las Chivas de Guadalajara. Foto: Pablo Ramírez – Imago7.

