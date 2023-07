Jurgen Damm aún quiere ser campeón con América, pero ahora como presidente o director deportivo

Después de cumplir su sueño y convertirse en jugador de América, Jurgen Damm habló sobre su anhelo de regresar al nido y ser campeón, aunque ahora en una faceta como directivo.

Pese a que el mediocampista sólo disputo con las Águilas 88 minutos durante un año de estancia y está plenamente consciente de que su presente está en Atlético San Luis, no descartó la posibilidad de volver a Coapa por el título que quiere desde niño, pero esta vez pensándolo a largo plazo.

“Siempre lo ponía en mis redes, quería ser campeón con América. Levantar la 14 con el América era el sueño más grande, quedar campeones. Yo desde niño iba al estadio, soñaba con un día estar en el estadio Azteca y jugar con el América. Gracias a Dios y a la vida lo hice. Espero regresar tal vez de directivo, tengo la esperanza, quiero dedicarme a ser director deportivo o presidente. Me gustaría ser campeón con América siendo director deportivo o presidente, por ese lado estoy tranquilo y espero que nos volvamos a encontrar”, contó para ESPN quien en algún momento fue el futbolista más veloz del mundo.

Sobre su estancia en Coapa, el jugador confesó que, tanto en el Clausura 2023 como en el Apertura 2023 cometieron errores que les costaron los títulos y que se convirtieron en fracasos para la institución.

“Yo creo que capitalizar las opciones que tuvimos, tanto en el primero, como en el segundo torneo, tanto en el duelo contra Chivas, como con el de Toluca, tuvimos todo para lograr pasar a la final y sacar el campeonato, situaciones puntuales, goles que no hicimos en el momento adecuado y goles que nos hicieron en el momento preciso. Fueron situaciones puntuales que nos afectaron. En América la exigencia es ser campeón pase lo que pase, la exigencia es tan grande y fracasamos en los dos torneos. América tiene que ser campeón en cada torneo que juega”, añadió el futbolista en la charla previa al duelo del Atlético San Luis contra New England, correspondiente a la fecha 1 de la Leagues Cup, que se disputará este miércoles en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

“Este enfrentamiento va a marcar la pauta y un antecedente de ver qué liga está mejor futbolísticamente, en estos momentos; si los cuartos, semis o finales están llenos de equipos mexicanos o de la MLS, ahí te vas a dar cuenta cuál liga está trabajando mejor. Creo que hay muchas cosas positivas, todas son positivas. Vamos a estar cerca de los mexicanos que están en Estados Unidos y esa rivalidad la vamos a llevar a la cancha y ver quién está deportivamente mejor”, apuntó Damm.

Pese a que hasta ahora la Liga MX esta sucumbiendo, en promedio, en los duelos contra la MLS, el mediocampista ve parejas a ambas ligas, aunque a nivel selecciones ve mejor al Tri.

“Futbolísticamente creo que son parejas en todos los sentidos, creo que en las dos ligas hay cualidades de mucha capacidad, la última Concachampions fue un equipo mexicano y uno de la MLS, el torneo pasado fue al revés, pero no le veo en el tema deportivo, quizá lo estructural y cómo está diseñado todo el plan, Estados Unidos no solo en el fútbol, sino en todos los deportes está un paso arriba; en ese aspecto se manejan bien, sin embargo, en lo futbolístico creo que México todavía está un poco más arriba”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Jurgen Damm asegura que renunció a $35 millones de dólares para cumplir su sueño de jugar en América

· Jurgen Damm se ríe de sí mismo y se despide de América con un meme

· Jurgen Damm ya tiene equipo: Tras su salida de América encontró acomodo en el Atlético San Luis