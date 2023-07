Sergio Canales, refuerzo de Rayados, se despide del Betis entre lágrimas y Andrés Guardado le recomienda los tacos y “la carnita asada”

El fichaje bomba del verano en la Liga MX se despidió de su ahora exclub y lo hizo de forma emotiva, entre lágrimas, con todo y un mensaje de su amigo y excompañero Andrés Guardado.

Antes de su viaje a México, para sumarse a la plantilla de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, fue objeto de un evento de despedida, en el que el capitán del Betis le dedicó unas palabras:

“Le dije ‘en tu despedida espero no llorar’. Y la verdad que estoy emocionado porque es una persona que quiero mucho, que le tengo un cariño especial y obviamente tengo un sentimiento encontrado ahí porque se me va un amigo, pero bueno, por el otro lado sé que va a mi país, que va a un club muy importante allá que seguramente y ojalá aprovechen la persona del jugador que es él. Ojalá que más jugadores como él puedan ir al futbol mexicano y se puedan contagiar de eso”, expresó el canterano de los rojinegros del Atlas.

Al final de su discurso, el mexicano le hizo una recomendación un poco peculiar y mencionó platillos típicos de su país

“Ojalá que disfrute de los tacos, de las carnitas asadas en Monterrey y a ver si aprende a comer un poco más de picante. Estoy emocionado, la verdad, porque lo quiero mucho y se lo va a un amigo y lo voy a echar mucho de menos”, sentenció.

Por su parte, el protagonista de la reunión derramó lágrimas al hablar de su salida, la cual se dio después del año más difícil de su carrera profesional, pese a que su deseo era mantenerse.

“Mi sueño era retirarme aquí, pero el año pasado fue el año más complicado de mi carrera, me costó muchísimo. Esta decisión está muy meditada, creo que es lo mejor”, expresó el español, monarca actual de la Nations League con su selección.

Sergio Canales sostiene el trofeo de la Nations League que ganó con España hace un mes. Foto: Getty Images.

Acto seguido, detalló que, pese a su deseo de permanecer en el club bético, ya había tomado la decisión de salir desde antes de que llegara la oferta de Monterrey, la cual tomó después de meditarlo mucho.

“El adiós, antes de tener la oferta, ya más o menos tenía decidido que mi ciclo había terminado. Creía que mi etapa aquí ya había terminado. Ha sido un año duro por muchas circunstancias, por muchas cosas. Creo que es día para agradecimiento al club, a todo el mundo, han sacado la mejor versión de mí. No es nada grave, son sensaciones, es ser sincero con uno mismo y luego con el club que tanto me ha dado. Siempre he buscado lo mejor para mí, también para el club”, agregó.

“Ha sido una decisión madurada. La temporada ha sido complicada, individualmente me he sentido bien, he tenido confianza, no tiene que ver con lo deportivo. Considero que era momento para echarme a un lado, considero que a ambas partes nos irá bien. Aquí hay un bético más”, acotó.

Luego vinieron las lágrimas y el cierre del pequeño homenaje que el Betis le rindió al mediocampista en su último día en el club, en el cual el jugador agradeció a todos por el apoyo, aún en su momento de despedida.

“Gracias por haberme apoyado y haber entendido mi locura de haberme querido ir. Fue una locura”. 1⃣0⃣✨



Ha sido un viaje increíble.#Serg10 pic.twitter.com/CSjL5nGHUG— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 24, 2023

