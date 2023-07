“Aún tengo futbol que mostrar”: Raúl Jiménez y el mensaje lleno de esperanza para su nuevo equipo

El Fulham dio a conocer el fichaje de Raúl Jiménez Alonso, delantero mexicano que abandonó al Wolves y ahora estará en el conjunto de la Premier League de cara a la próxima temporada, motivo por el cual habló y explicó como es que aún tiene mucho que demostrar dentro de las canchas. Además, el azteca reconoció como es que la última temporada no fue la mejor posible para él.

“Es muy importante para mí llegar acá, trataré de dar lo mejor de mí, en este equipo, uno de los más icónicos de la Premier League. Este es un equipo con mucha historia, icónico… ahora que conozco el lugar de entrenamiento, el estadio, veo parte de su historia, estoy feliz y ansioso de jugar”, detalló el jugador mexicano.

“Fue agradable verlos jugar (la temporada pasada), fue una buena campaña la que lograron, llegué a ver varios de sus juegos y ahora que estoy aquí espero que esto continúe. Me gusta su forma de jugar, estoy muy emocionado y estoy aquí para dar lo mejor, ayudar al equipo, dar lo mejor de mí”, puntualizó Jiménez en una entrevista compartida por el mismo conjunto de Fulham.

Raúl Jiménez, delantero mexicano, jugando en el Wolverhampton de Inglaterra. Foto: Nathan Stirk – Getty Images.

Jiménez aceptó que no tuvo una buena temporada con los lobos

El mismo mexicano habló sobre la pasada campaña, en la que Jiménez solo fue capaz de jugar un total de 1.170, en 20 partidos, en donde solo anotó tres goles y entregó una asistencias, números muy pobres que obligaron a la directiva a renunciar a sus servicios.

“No fue una buena campaña para mí y los Wolves (la última), pero aún tengo futbol que mostrar, es un buen momento por una nueva aventura; no solo soy un goleador, me gusta aguantar el balón, dar juego, asistencias, moverme para liberar a mis compañeros, eso ayudará al equipo, no solo a mí, también a otros jugadores”, finalizó.

Sin duda alguna, Jiménez tiene un gran contraste comparándose a la temporada anterior, pues sumó 2.683 minutos, tiempo efectivo de juego en donde logró 36 partidos, seis goles y cinco asistencias, números un poco mejores para encontrar los objetivos del Wolverhampton Wanderers.

Raúl Jiménez con la playera del Wolverhampton Wanderers ante el Everton en la Premier League. Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

El técnico pidió los servicios de Jiménez

En la misma entrevista, el delantero mexicano, que estuvo en la agenda del Club América en la Liga MX, reveló como es que el técnico del Fulham, Marco Alexandre Saraiva da Silva, habló con él y reveló como esa chalar le demostró el interés en sus servicios, algo que es importante para él y ayudo mucho en su traspaso.

“Hablé con él la semana pasada sobre el interés que había en mí, y eso es importante, que haya tenido contacto con él, es algo que aprecio, es importante para el jugador saber que el entrenador te quiere en su equipo. Fue muy rápido (su traspaso)… llamaron a mi agente hace tres días, me dijo que había interés del Fulham y aquí estamos”, dijo.

Raúl Jiménez, delantero mexicano que hará vida en el Fulham. Foto: Rafael Vadillo – Imago7.

