El entrenador de las Águilas del América considera que la MLS es un ejemplo para el mundo

El fútbol de Estados Unidos ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Cada vez se ve con menos frecuencia los estadios de otras disciplinas adaptados para la práctica del balompié. La estructura, organización y nivel de juego de la Major League Soccer ha crecido y esto lo ha notado André Jardine, entrenador de las Águilas del América.

Jardine reconoció que cada vez que le tocó visitar el territorio estadounidense para jugar un partido se quedó impresionado por el nivel de organización y la infraestructura de aquella nación. El estratega del conjunto azulcrema destacó el crecimiento del torneo y la tildó como un ejemplo para las demás ligas del mundo.

“Las instalaciones, impresionantes. Normalmente cuando venimos a Estados unidos salimos impresionados de que aquí se valora mucho la estructura, el orden, las instalaciones. Es para mí un buen ejemplo para todas las ligas del mundo. Me parece ideal que todos se inspiren en este nivel de organización, orden y estructura. Lo más importante es fusionar con el fútbol que juegas”, dijo Jardine en unas declaraciones en rueda de prensa.

El nuevo entrenador del conjunto azulcrema reconoció que no es un antiguo seguidor del torneo estadounidense, pero que la Liga MX debe observar con más detenimiento lo que sucede en la Major League Soccer y cómo evoluciona su campeonato.

“Yo personalmente, no. Acompaño desde hace algún tiempo la MLS, sé de su crecimiento, cada vez contratan más jóvenes jugadores, son equipos con mucho orden y el nivel sube año a año. Hay que decir que tienen la ventaja de jugar siempre en su casa y eso en el fútbol tienen chance mayor de ganar. Creo que en este momento el futbol mexicano debe estar atento a lo que pasa aquí, debemos tener la humildad de saber que al menos estamos en igualdad de condiciones y pelear en serio para tener chances de conquistas”, agregó.

Álvaro Fidalgo no piensa en comparaciones

A diferencia de Kevin Álvarez, futbolista que considera que la Liga MX sigue siendo superior a la MLS, Álvaro Fidalgo no cae en este tipo de juegos comparativos. El futbolista del Club América destacó el nivel de ambos torneos y espera que con el tiempo se sigan desarrollando más torneos como el de la Leagues Cup.

“No me sorprende para nada el buen nivel de la MLS. Año a año crecen, pero no me gusta esa comparativa, hay una eterna comparativa con la MLS y, al final, lo importante es que cada uno se centre en lo que tiene en casa. Es un fútbol distinto, será un gran torneo con grandes partidos y buenos jugadores. Ojalá hagamos disfrutar a la gente y hagan más torneos de este tipo”, indicó.

