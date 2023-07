Gabriel Soto revela que su hija Elissa Marie ya tiene un pretendiente y cuenta cómo será de suegro

Gabriel Soto fue entrevistado para ‘Despierta América’ en donde contó cómo se va a comportar con los novios de sus hijas cuando le toque ser suegro y reveló que es probable que le toque vivirlo pronto, pues su hija mayor Elissa Marie ya tiene un pretendiente.

“Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija, pero ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema de el niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso”, contó el actor durante la charla.

Y agregó que ella no quería que revelara que ya tiene un pretendiente. “Está un niñito ahí como que tirándole la onda, pero no quiero decir mucho porque si no Elissa me va a decir, ‘papá cómo dijiste eso en televisión nacional’, pero sí ya estamos en ese proceso con Elissa”.

Por otra parte explicó que aunque sabe que es la edad en la que tiene que vivir estas cosas, se mantiene alerta respecto a con quiénes se relaciona. “Obviamente parando ojo que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas, pero también es parte de la vida y es parte de apoyar a los hijos y de que sean felices”, mencionó.

Por otra parte nuevamente dejó claro que la boda con Irina Baeva sigue en pie, aunque no sabe cuándo se realizará, pues ellos no tienen control sobre la situación que se vive en Rusia y finalmente reiteró que Alan Tacher será invitado a la ceremonia.

