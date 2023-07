Jermell Charlo apostará $25,000 dólares a Errol Spence Jr. y predice nocaut sobre Terence Crawford: “Sexto round”

Jermell Charlo se encuentra preparándose para su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 30 de septiembre, pero este sábado el estadounidense apostará $25,000 dólares por la victoria de Errol Spence Jr. sobre Terence Crawford en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con 210Boxing, Charlo está seguro de que Spence Jr. se convertirá en el primer campeón mundial indiscutido de peso welter invicto porque para él es el mejor y predijo que noqueará a Crawford en el sexto asalto del enfrentamiento.

“¡Absolutamente! Ese (Spence Jr.) es mi hombre, le daré $25,000 (dólares). Realmente no me gusta hablar como un loco con las apuestas, pero apostaré $25,000 y me divertiré, disfrutaré mi noche en Las Vegas”, dijo el hermano gemelo de Jermall Charlo.

Errol Spence Jr. y Terence Crawford han catalogado este duelo como uno de los mejores de los últimos años. Foto cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Ha entrenado demasiado duro para perder, es el mejor en el juego en este momento con 147, nadie está rockeando con él. ¡Sexto round!”, afirmó en otra entrevista con Fight Hub.

Al igual que Jermell Charlo y debido al gran poder de nocaut de Spence Jr y Crawford, son muchos los que apuestan a que el duelo no se decidirá en las tarjetas de los jueces. Cabe destacar que entre ambos suman 52 detenciones en un total de 67 duelos. Además, las predicciones de las diferentes personalidades del deporte se encuentran divididas.

La pelea entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford es una de las más esperadas y ha sido considerada por expertos, boxeadores y los propios protagonistas como una de las mejores de los últimos años. Asimismo, esta gran batalla los fanáticos del boxeo no solo podrán disfrutarla una vez, ya que ambos pugilistas firmaron una cláusula de revancha inmediata.

Errol Spence Jr. y Terence Crawford definirán al primer campeón indiscutido de las 147 libras. Foto: Michael Owens/Getty Images.

Errol Spence Jr., de 33 años, es campeón unificado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El pugilista peleó por última vez en abril de 2022 cuando derrotó a Yordenis Ugás y ganó el título de la AMB. Su récord profesional cuenta con 28 victorias, (22 nocauts) y ninguna derrota.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, es el monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y no sube al cuadrilátero desde diciembre de 2022 tras vencer a David Avanesyan por la vía rápida. El estadounidense está invicto después de 39 peleas y 30 nocauts.

