¿Qué pasará con Neymar Jr? El futbolista brasileño aclara su futuro

El Paris Saint-Germain transita por momentos de incertidumbre de cara a la próxima campaña. Lionel Messi se marchó del club sin dejar alguna ganancia a la institución; Kylian Mbappé ha sido vinculado fuera del club; Marco Verratti estaría en el radar del fútbol de Arabia Saudita y Neymar Jr. no tenía clara su continuidad en el equipo. El brasileño fue la cara del equipo por varios años y, justo antes de comenzar una nueva campaña, aclaró sus intensiones.

El experimentado futbolista de la Canarinha había sido constantemente vinculado con otros equipos. La salida de Lionel Messi y los malos resultados del club habrían motivado los reportes de su salida. Además, Neymar Jr. no juega un partido oficial desde febrero por una lesión en su tobillo. Todo esto generaba inestabilidad en su entorno e incertidumbre sobre su permanencia en el equipo.

A pesar de ello y tener cierto roce con el público del Parque de los Príncipes, Neymar Jr. aseguró que su deseo será mantenerse en el equipo para la temporada que está por comenzar.

“Espero (jugar esta temporada) en el PSG, tengo contrato con Paris Saint-Germain y hasta ahora nadie me informó nada. Estoy tranquilo, pese a que no hay mucho amor entre hinchada y jugador. Estaré allá (…) con o sin amor“, dijo el brasileño en unas declaraciones recopiladas por AFP.

¿Qué pasará con Brasil?

Luego del Mundial de Qatar 2022, Neymar Jr. habría quedado muy afectado por la eliminación de la Canarinha a manos de Croacia. Esto había alejado los caminos de futbolista del PSG y su selección nacional. A pesar de los fracasos constantes del conjunto sudamericano, “Ney” se mantendrá a disposición de la selección amazónica.

“Después del Mundial no quería (seguir), no por el dolor de haber perdido, sino para evitar que mi familia sufriera, eso pesa bastante. Pero tendrán que aguantarlo otra vez. Me lo replanteé, porque tengo mucha hambre“, sentenció.

Neymar en la eliminación de Brasil ante Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Laurence Griffiths- Getty Images.

Lionel Messi en Estados Unidos

Neymar Jr. volvió a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y está realizando la gira con el equipo. Pero cuando el brasileño entra al vestuario tiene que asimilar la ausencia de Lionel Messi. A pesar de haber abandonado el barco, “Ney” considera que la elección del argentino fue bien tomada.

“Su familia estuvo muy afectada estos dos últimos años en el PSG (…) Va para un país donde va a ser bien recibido, a vivir una vida completamente diferente (…) Creo que fue una buena elección“, concluyó.

“El fútbol fue justo y le dije a Messi: 'yo no llegué, pero como llegaste vos, ganá el Mundial’. Hablé con él antes de la final y le dije que lo apoyaba. Tenía que terminarlo de una manera dorada. Me alegré mucho, el fútbol es feliz desde esa victoria”.



Firma: Neymar Júnior, en…

