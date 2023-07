Congresistas de EE. UU. exigen libertad de Eyvin Hernández, abogado de LA preso en Venezuela

El abogado estadounidense Eyvin Hernández es uno de los varios ciudadanos de este país que fueron encarcelados en Venezuela en 2022, en hechos aislados para muchos, pero que el Gobierno de ese país asegura que trataron, entre otras cosas, de ingresar a esa nación de forma ilegal para atentar contra el presidente Nicolás Maduro. The community and lawmakers here in the United States are calling for the release of Eyvin Hernandez, a man currently in Venezuelan custody. https://t.co/exWnZCgGkk — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 26, 2023

La congresista Sydney Kamlager-Dove, del Distrito 37 de California, se pronunció esta semana exigiendo que se tomen las medidas pertinentes para concretar una negociación que consiga la libertad de Eyvin y el resto de detenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Hernandez faces charges of criminal association and conspiracy that, if convicted, could mean up to 16 years in prison. He is one of at least four Americans currently detained in Venezuela, along with Luke Denman, Airan Berry and Jerrel Kenemore. https://t.co/2VQZJ91lPn — Roll Call (@rollcall) July 18, 2023

Kamlager-Dove es la coautora de una resolución bipartidista que pedirá a la administración Biden que asegure la liberación del abogado. “Acabamos de enterarnos de que esta legislación entrará en mercado la próxima semana (…) Esta es una gran victoria y la esperanza es que pase por el Comité de Asuntos Exteriores y luego llegue al pleno”, dijo la congresista.

Eyvin Hernandez is one of our own. I am glad that my resolution will be marked up this week. This is an important step as we work to #BringEyvinHome. pic.twitter.com/qpGoxMbeaK — Congresswoman Sydney Kamlager-Dove (@RepKamlagerDove) July 25, 2023

Young Kim, congresista del Distrito 39 de este estado, también se pronunció en defensa del trabajador público estadounidense Eyvin Hernández. Mismo que pudiera pasar hasta 16 años tras las rejas. Ellos aseguran que: “Esto sería un error”.

¿Qué le ocurrió a Eyvin Hernández?

Hernández, de origen salvadoreño, fue encarcelado por las fuerzas de seguridad venezolanas en marzo del 2022, cuando cruzó a territorio venezolano “por equivocación”, mientras supuestamente se encontraba de vacaciones en Colombia.

La detención se dio específicamente en la zona de Táchira, el estado fronterizo de Colombia con Venezuela. Henry Hernández, hermano del abogado privado de libertad en el país latinoamericano, aseguró a agencias reseñadas por Infobae, que el caso de su hermano se trató de un error.

Puntualizó que Hernández estuvo incomunicado por meses hasta que un abogado venezolano los contactó en julio del año pasado. Cuatro meses después de perder contacto con él.

Eyvin vive todo un drama luego de ser detenido en marzo del año pasado cuando estaba de vacaciones en Colombia. https://t.co/Maga7szwhP— Univision LA (@Univision34LA) July 23, 2023

“Sabíamos que algo tenía que haber pasado porque mi hermano es muy responsable y sabe que su trabajo marca la diferencia en la vida de alguien? Eyvin se comunicaba todos los días con nosotros. Las vacaciones iban muy bien hasta un día que dejó de llamarnos? Fue un error, él no sabía dónde estaba”, dijo el hermano del estadounidense acusado de irrumpir en la zona fronteriza y detenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, en Caracas, capital de Venezuela.

Familia de Eyvin Hernández exige su regreso a los Estados Unidos

Eyvin en Estados Unidos ejercía como defensor público en el condado de Los Ángeles, California, donde sus familiares alzan su voz y se han hecho parte de la campaña ‘Bring Our Families Home‘ ,que aboga para que los rehenes “injustos” regresen a casa y a la cual parece que, el Gobierno de Estados Unidos no ha puesto en agenda de manera constante. @POTUS – We flew from LA to DC this week to ask for your help.



Eyvin Hernandez is still suffering everyday.



You have the power to help him.



We still want to you to meet with us for 15 minutes.



Please help us bring Eyvin home soon!#bringeyvinhome pic.twitter.com/tShQu6zQYg— Bring Eyvin Home! (@BringEyvinHome) July 22, 2023

El trabajo que realizaba el salvadoreño-estadounidense de 45 años en California, mantiene a cientos de personas en la calle pronunciándose, tratando de hacer que el Gobierno de Joe Biden ponga la mirada determinante en concretar acuerdos, para que los estadounidenses presos por supuestas causas arbitrarias en Venezuela sean liberados.

Qué clase de negociación podría significar la libertad de Eyving Hernández

Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore, Elaine Cristella y otros estadounidenses permanecen en calabozos de los organismos de seguridad de Venezuela a la espera de que una negociación de la Administración de Biden logre su libertad.

La pieza clave para poder lograr que los norteamericanos regresen al territorio pudieran ser algunos encarcelados en territorio estadounidense. Hace unos meses esas negociaciones habrían comenzado, pero no se ha tenido más detalle concreto. Por eso, la familia de Eyvin así como los congresistas, estudiantes y personal educativo de UCLA, exigen respuestas al Gobierno de EE.UU.

Las negociaciones ocurren pero ¿no se concretan?

Hace unos meses se conoció que Roger Carstens, alto funcionario de Estados Unidos, estuvo en Caracas, buscando negociar la puesta en libertad de algunos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Sobre ese tema, no se han conocido más detalles, pero familiares de los ciudadanos no descansan en la búsqueda por hacer que la administración de Biden finalmente concrete lo que ellos anhelan.

