Danna Paola salió en defensa de Rauw Alejandro y Rosalía tras su polémica ruptura

El revuelo que causó la separación de Rauw Alejandro y Rosalía no da tregua, por lo que cada vez son más las especulaciones que se generan en redes sociales. Este hecho no ha pasado desapercibido para la cantante Danna Paola, quien sin dudarlo salió a defender a sus amigos de sus detractores y les envió un contundente mensaje.

La intérprete de temas como “Oye Pablo” y “Éxtasis” recurrió a la nueva red social Threads para compartir su opinión sobre todos los rumores que han surgido con respecto a la polémica ruptura de la española y el puertorriqueño, luego de que a este último se le acusara de una infidelidad.

La actriz de ‘Élite’ no pudo mantenerse ajena al ‘hilo’ que escribió su novio Alex Hoyer en el que se leía: “Ya dejen a Rauw y Rosalía en paz”.

Danna Paola, con la honestidad que la caracteriza, añadió: “Nadie pidió mi opinión, pero qué pedo con toda la gente que comenta y se monta películas en la cabeza con las rupturas de los artistas, son súper tóxicos y además creen saberlo todo, lol”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la cantante mexicana exhortó a los internautas a no sucumbir ante los “chismes” o comentarios infundados.

“Déjenlos en paz, cada quien vive su duelo distinto, es muy cansado lidiar con opiniones cuando ya dieron una declaración y piden respeto, ¿ahora resulta que la gente sabe más que ellos? Wtf”, expresó desde su perfil oficial.

“Además, sea verdad o no lo que haya pasado, tener una relación pública no es fácil, pero de ahí a tirar tanto hate, no está cool, respetemos el corazón y los procesos de cada quien. No sean tóxicos, ni haters”, finalizó.

Y es que no podemos olvidar que Rauw Alejandro se ha vuelto el blanco de críticas por una supuesta infidelidad con una modelo colombiana, razón que habría llevado a Rosalía a poner fin a su compromiso. No obstante, ambos famosos ya salieron a aclarar el suceso, apuntando a que esta teoría no podría estar más alejada de la realidad.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, sentenció la española en un breve, pero contundente mensaje en Instagram.

