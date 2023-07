Así fue el inesperado encuentro de Danna Paola con Shakira ¿Colaboración en puerta? | VIDEO

Foto: Dimitrios Kambouris for Tiffany & Co. / Getty Images

Los Premios Juventud no dejan de dar de que hablar, pues el tras bambalinas sigue dejando mucha tela para cortar. Como fue el inesperado encuentro de la cantante mexicana Danna Paola y la colombiana Shakira.

Así como lo leen, ambas artistas se tomaron una foto inolvidable durante esta gala que premió a lo mejor de la música latina en una gran ceremonia en Puerto Rico.

En esta noche inolvidable, la sudamericana se convirtió en la máxima ganadora de la noche al recibir 8 premios juventud

Pero eso no fue lo único que se llevó la noche, ya que Shakira conmovió y a la vez motivó a más de uno de los fans y estrellas con su discurso, en donde aseguró que tiene a los mejores fans del mundo.

Así fue el encuentro entre Danna Paola y Shakira

Fue tras bambalinas, donde Danna Paola se topó con la intérprete de “Ciega, sordomuda”, en donde ambas pudieron convivir con algunos famosos, y ellas mismas se toparon por escasos minutos.

Ahí, Danna Paola aprovechó para externarle su máxima admiración a la sudamericana. Esto fue instantes antes de que arrancara el evento, pues se vieron en los pasillos del lugar en donde se llevaron a cabo los Premios Juventud, ambas artistas se cruzaron, por lo que la mexicana no dudó en acercarse a la cantante colombiana y platicar brevemente con ella.

Fue por medio de las redes de Danna Paola y un video que se difundió en redes sociales, donde se les ve a estos “monstruos” de la industria de la música hispana platicando. Y a Danna visiblemente emocionada por encontrar a Shakira.

Los fans estaban igual de emocionados tan solo con la idea de verlas juntas, por lo que no se hicieron esperar la petición de un dueto entre ambas.

Shakira y Danna Paola juntas, ¿habrá dueto? pic.twitter.com/R58jPgbg3g — Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2023

“Diosas”, “La Reina y la Princesa del pop latino juntas”, “Las más grandes”, “Me muero”, “¿se imaginan un dueto?”, son algunos de los comentarios que se ven en redes sociales.

A pesar de que no sabemos a ciencia cierta que se dijeron las intérpretes y si hablaron sobre una posible colaboración, ni Danna Paola ni Shakira se han pronunciado ante la petición de sus fanáticos para que graben una canción, sin embargo, la mexicana ha reposteado una fotografía en donde aparecen ambas en este breve encuentro que tuvieron.

El emotivo discurso de Shakira

Cuando recibió el galardón por ser Agente de Cambio, habló de cómo hay niños que nacen en la pobreza y se quedan en la pobreza, pues no tienen recursos para poder tener otras oportunidades en la vida.

Mientras que al ganar como Mejor Artista Femenina, Shakira dedicó su discurso a sus fans. Dijo que, si existiera un premio para ellos, los de ella se llevaran todos los premios. Les agradeció por haber aplaudido todas sus logros y por haber estado a su lado en tantas batallas también. Dejó claro que le han cuidado, la han querido y no han dejado hacerla sentir que ellos están ahí para ella.

“Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuado tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí sola, ustedes me dieron fuerza…”, fue parte de lo que dijo Shakira en el escenario de los Premios Juventud.

