Premios Juventud 2023: Shakira confiesa que sus fans le hicieron volver a creer en ella

Shakira fue la protagonista en los Premios Juventud 2023, donde fue la ganadora de ocho categorías, además de recibir el reconocimiento Agente de Cambio por su labor altruista con los niños más necesitados de Colombia.

Acompañada por sus hijos Milan y Sasha, a la cantante se le vio muy emocionada durante la noche, desde que recibió el premio especial por la labor de su fundación Pies Descalzos, momento en el que también ofreció un bonito discurso enfocado en sus colaboradores en la asociación por el gran trabajo que realizan, pero también tuvo lindas palabras para sus hijos.

“Hoy que están Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera ocupar un lugar de poder ni ser famoso ni rico, para ser agente de cambio sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, fueron algunas de sus palabras.

No obstante, el momento más emocionante para todos fue cuando recibió el premio Mejor Canción Pop/Urbano por ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ en medio de ovaciones por parte de sus fanáticos que se dieron cita al Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico y cuando la colombiana también fue notificada de que había sido la más ganadora de la noche.

Shakira se tomó el tiempo para saludar a sus seguidores más cercanos al escenario y posteriormente tomó el micrófono para agradecerles por todo su apoyo. “No saben lo feliz que estoy de volver a esta isla que adoro, de encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto, gracias de verdad”, fue como comenzó su discurso.

“Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, al que le estoy muy agradecida, de colaborar con grandes productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad es que cuando tuve dudas, sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí”, fue otra parte del agradecimiento de la colombiana. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

