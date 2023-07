Danna Paola: Así reaccionaron las redes a su atrevido look para Premios Juventud

La noche del pasado 20 de julio, el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico se engalanó con la presencia de decenas de estrellas de la música con motivo de la gala de Premios Juventud; y una de sus asistentes fue la cantante mexicana Danna Paola, quien como ya es costumbre dio mucho de qué hablar por el modelito que portó para la ocasión.

Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete de temas como “Mala fama” y “1 Trago” lució despampanante en un atrevido vestido que dejó muy poco a la imaginación.

Se trató de un vestido negro de red y brillantes, con capucha y cola que mostraba el inesperado atuendo que llevaba debajo: un diminuto bikini de triángulo negro que evidenció sus tributos.

Así reaccionó el público al modelito de Danna Paola

Las redes sociales no tardaron en explotar con reacciones hacia la propuesta de la cantante, generando todo tipo de opiniones, desde las positivas, hasta aquellas que se le fueron a la yugular.

“Si tu outfit despierta el prejuicio de la gente que te ve, realmente es un OUTFIT 🔥”, “La princesa del pop latino”, “Solo Danna supera a Danna”, “Devoraste con tu entrada, no me imagino las presentaciones” y “Reina icónica” y “Ella sí impone moda”, son algunos de los comentarios con los que sus fanáticos salieron a su rescate.

Y es que como era de esperarse, el revelador look de Danna Paola no fue del todo aceptado por algunos internautas. Dentro de sus críticas resaltaron: “Ammm…ok, me reservo mis comentarios mejor”; “Siento que otras cosas le quedarían mejor”; “O sea qué necesidad” y “No saben como ir vestidas para llamar la atención y hacen es ese oso”, por mencionar algunos.

