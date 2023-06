Danna Paola pospone concierto y sus fans le reprochan que lo haya hecho para irse de viaje con su novio

Los cambios en la personalidad que muestra la actriz y cantante Danna Paola comienzan a inquietar y hasta a molestar a un amplio sector de los fans que ha logrado atraer desde que relanzó su carrera.

A sus 27 años, la hija de Juan José Rivera, cantante mexicano y exintegrante del Grupo Los Caminantes, logró modificar su imagen de actriz infantil mexicana hasta convertirse en un prospecto de celebrity muy al estilo estadounidense.

Después de pasar un par de años en España, donde incursionó en la serie de televisión “Elite”, Dana Paola regresó a su país natal con una perspectiva distinta acerca del personaje que deseaba proyectar, pero ahora en la industria musical.

Por ello, modificó su físico al grado de que sus fans quedaron sorprendidos en un inicio sobre cómo había perdido peso para delinear su cuerpo.

Sin embargo, conforme han ido pasando los meses, quitarse muchos más gramos de encima parecen tener preocupados a los mismos seguidores que antes se esmeraban en halagarla e incluso en redes sociales se comenta que la intérprete podría ser víctima de alguna enfermedad o trastorno alimenticio.

De hecho, hacia finales del año pasado, Danna Paola reconoció que el éxito de su álbum musical y la gira de conciertos que había organizado denominada “XT4S1S Tour” le estaban generando ansiedad, lo cual también le provocaba un inexplicable llanto.

“Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé porque se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’ y se enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que dolían x ‘no hacer drama'”, señalaba en su cuenta de Instagram.

De ahí que se desprenda la cancelación de algunas de sus presentaciones.

No obstante, recientemente pospuso una más a tan sólo un día de que debía salir al escenario argumentando causas de fuerza mayor.

Eso provocó un enorme malestar entre varias de las personas que habían adquirido boletos para su show.

La controversia se generó a partir de que la cantante comenzó a difundir varias fotografías en sus redes sociales donde se le aprecia en compañía de su novio Alex Hoyer presuntamente de viaje y presuntamente sana, lo cual denota cierto desdén por cumplir con sus compromisos laborales. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Frente a tal displicencia sus propios fans comienzan a mencionar que las postergaciones y hasta cancelaciones se deben a que en realidad la cantante no está vendiendo la suficiente cantidad de boletos para sus presentaciones, pues su fama se está viniendo abajo.

