La voz Erika Buenfil aparecerá en una película animada de Disney

A punto de cumplir seis décadas de existencia, la mayoría de ellas ligadas a la televisión, Erika Buenfil es un referente a seguir para todas las actrices de su generación, pues además de su talento en los foros de grabación, ha logrado adaptarse a los nuevos canales de comunicación para volverse popular entre las nuevas generaciones.

Por ello, la regiomontana es considerada la Reina de la plataforma TikTok, donde los videos que comparte le permiten acumular más 16.6 millones de seguidores.

Y es que el carisma que proyecta Buenfil le ha ganado la simpatía de una comunidad pendiente de lo que habitualmente decide compartirle.

Derivado de la conexión que ha logrado establecer con representantes de todas las edades, Disney Latinoamérica optó por contratarla para darle voz a uno de los personajes de una nueva película que está por estrenar en un trabajo conjunto con Pixar.

De esta manera, la actriz de telenovelas será quien se escuche a través del cuerpo de Gale, un simpático dibujo animado y protagonista de la cinta “Elementos”, la cual llegará a las pantallas cinematográficas durante el tercer fin de semana de este mes.

“Una sorpresa más, un sueño cumplido. Resulta que un día me llamaron y me dijeron queremos que hagas la voz de un personaje de Disney Pixar. Estoy encantada de la vida porque voy a ser Gale en la versión en español de la nueva película de ‘Elementos’.

La película está hermosa, divina y tierna. Yo me llamó Gale y soy una nube. Espero que no se la pierdan, pues estoy feliz de compartir este momento”, indicó la actriz.

Cabe señalar que hace unos días en un programa de Youtube, Erika Buenfil prendió las redes sociales al describir la lencería que llevaba puesta el día en que conoció al cantante Luis Miguel cuando ambos eran jóvenes.

Previamente, la actriz ya había inquietado a sus fans a través de una sesión fotográfica que apareció en internet donde apareció acompañada por el actor venezolano Emmanuel Palomares y de inmediato se les comenzó a ligar sentimentalmente, pero la regiomontana lo descartó por completo.

