Usando jeans y un minúsculo sostén Danna Paola luce su tonificado cuerpo

Foto: Dimitrios Kambouris for Tiffany & Co. / Getty Images

Danna Paola ha sorprendido a sus fans publicando en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que posa muy sexy, usando unos jeans negros con tirantes y un minúsculo sostén con acabado plastificado. Hasta el momento las imágenes llevan más de 264,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

La cantante acudió a los ensayos para su presentación este jueves en la entrega de Premios Juventud, usando botas altas y luciendo su retaguardia en ceñidos shorts. Corre el rumor de que ella podría interpretar su más reciente sencillo “tqum”, a dueto con Sofía Reyes. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Danna Paola está lista para iniciar la segunda fase de su gira Xt4s1s, ahora por Estados Unidos. En su cuenta de Instagram publicó el calendario de sus conciertos con ocho nuevas fechas, mientras que las localidades para el show del 16 de septiembre en El Cajon, California, están agotadas. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

