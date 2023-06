Danna Paola celebra su cumpleaños luciéndose en microbikini

Danna Paola se ha dejado ver muy feliz en sus recientes publicaciones de Instagram, y ahora impactó a sus fans con unas fotos tomadas en Acapulco mientras celebraba su cumpleaños número 28, usando un bikini de hilos y un sombrero. El mensaje que escribió junto a las imágenes (que llevan más de un millón de likes) fue: “✨ 28 ✨ con el corazón iluminado, en mi playa favorita, rodeada de amor, el alma brillando y las penas sanando”. 🎂 View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

El 22 de junio -un día antes de la especial fecha- la cantante compartió imágenes que la muestran posando junto a una hamaca y hasta recostada en el pasto, luciendo su escultural figura en un microbikini negro. No podía faltar una foto en la que aparece con su novio Alex Hoyer.

Desliza para ver todas las fotos

Danna Paola tiene un nuevo sencillo, titulado “Sugar mami” y que es un dueto con la cantante chilena Denise Rosenthal. Ellas lucieron espectaculares en el videoclip de la canción, que hasta el momento ha obtenido más de 800,000 vistas en YouTube.

