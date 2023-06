Usando un microbikini naranja Danna Paola se muestra en el camarote de un yate

Foto: Dimitrios Kambouris for Tiffany & Co. / Getty Images

Danna Paola tiene una escultural figura, y lo dejó ver una vez más, ahora en una selfie que publicó en su cuenta de Instagram y que la muestra en el interior de un camarote del yate en el que celebró su cumpleaños número 28. Ella usó un microbikini de hilos en color naranja que resaltó su tonificado cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaolaphoto)

Durante la fiesta, que se llevó a cabo en Acapulco, la cantante mexicana posó muy sexy, complementando su look con un sombrero. Ella escribió junto a las imágenes que compartió -y que llevan ya más de un millón de likes– el mensaje: “✨ 28 ✨ con el corazón iluminado, en mi playa favorita, rodeada de amor, el alma brillando y las penas sanando”. 🎂 View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Aunque Danna Paola cumplió 28 años, ella recientemente dijo que ansía llegar a los 30: “Creo que es la edad en la que realmente uno empieza a vivir como quiere”. Mientras tanto, se alista para el comienzo de su gira Xt4s1s por Estados Unidos; en su cuenta de Instagram compartió las fechas de los conciertos, y el primero será en San José, el 11 de agosto. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

