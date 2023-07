¿Qué pasó con Luca Martínez Dupuy? se cae el fichaje del mexicano a la Liga MX

Luca Martínez Dupuy es una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. El delantero era el objetivo de varios clubes de la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara y los Bravos de Juárez estaban detrás de su ficha. El conjunto de La Frontera tuvo grandes opciones de adquirirlo para este nuevo torneo, pero desde Argentina cancelaron la operación.

A pesar de que el Rebaño Sagrado intentó hacerse con el futbolista, fueron los Bravos de Juárez quienes contactaron formalmente a Rosario Central para negociar el traspaso del mexicano.

Luego de varias semanas de especulaciones, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la llegada de Dupuy al fútbol mexicano tendrá que esperar. Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, explicó las razones por las que se cayó la transacción.

“No se pudo dar una negociación con él porque lamentablemente, el club donde iba a ir no pudo presentarse los avales que nos dejaran tranquilos. Yo no voy a firmar nada que no me deje tranquilo y la garantía de cobrar. Es una lástima”, explicó el directivo en unas declaraciones difundidas por Fútbol Total MX.

¿Cómo era el acuerdo con Dupuy?

Los Bravos de Juárez buscaban realizar una ambiciosa contratación sobre un futbolista que no ha terminado de explotar en el fútbol profesional. La intención del conjunto mexicano era pagar el valor de Dupuy en dos partes.

Los reportes señalan que el conjunto de La Frontera había ofrecido $2.5 millones de dólares para adquirir la ficha del joven atacante de 22 años. Este dinero correspondía al 70% del pase del futbolista.

De hecho, se estimaba que el club pagaría esta cantidad en dos partes, pero al no ofrecer garantías, Rosario Central abandonó la mesa de negociaciones. En este sentido, Chivas de Guadalajara tendría el camino libre para ofertar por Luca Martínez Dupuy. En caso de que el Rebaño Sagrado decida pasar la página, el joven atacante deberá esperar más tiempo para debutar en la Liga MX.

Luca Martínez Dupuy nació en San Luis Potosí, pero su carrera fue desarrollada en el fútbol argentino. El azteca fue formado en las inferiores de Rosario Central hasta que llegó al primer equipo. Con el conjunto sudamericano Martínez ha jugado 57 partidos en los que ha marcado 7 goles y ha otorgado 2 asistencias. El valor de Dupuy actualmente está en $500,000 dólares según Transfermarkt.

