Tecladista invidente necesita de tu ayuda ante la caída del trabajo

Debido a una mala racha de trabajo, Julio Morones, un músico angelino invidente, inició una campaña para recaudar fondos y poder sobrevivir en las siguientes semanas mientras regresan sus presentaciones artísticas.

Si puedes ayudarlo, visita la página de GoFundMe: Julio’s living expenses.

“Hay muy poco trabajo, tal vez debido a la mala situación de la economía y que todo está muy caro. Este año se ha notado mucho más la baja en la demanda del trabajo”, dice este artista invidente, quien es conocido como Julio y su teclado mágico.

Pero quién es Julio Morones que se ha visto en la necesidad de pedir ayuda al público para sacar para sus gastos de vida.

“Vine al mundo hace 40 años en Los Ángeles. Mis padres son de Guadalajara, Jalisco. Crecí en Bell, California. Estoy vivo de milagro. Nací a los seis meses con solo una libra de peso. No creían que fuera a vivir. Los doctores no me daban mucho tiempo de vida. Se me llenaban los pulmones de agua”.

Julio Morones toca el teclado desde niño. (Cortesía Subsuelo Sundays Farahsosa)

Julio atribuye su falta de visión a su nacimiento de manera prematura y a que pasó los primeros meses de su vida en una incubadora.

Cuando tenía 10 años de edad, su padrino Bobby Fernández le regaló un teclado, el cual se convirtió en su pasión.

“Yo creo que el amor por la música, me viene de mi mamá que era bailarina profesional y actriz. Bailaba mambo y danzas africanas. Por mí dejó todo, porque nací con muchas complicaciones de salud”, dice.

Y revela que aprendió el teclado por su cuenta, de forma empírica, pues nunca tuvo maestros ni quién lo enseñara. “En ese tiempo me regalaron una casetera, y me aprendía las canciones escuchándolas”.

En la actualidad, toca en la Taquería Tijuana que está en el 241 W Florence Avenue de Los Ángeles.

“Me ofrecen la oportunidad de tocar en la taquería todos los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No me pagan, pero me dan la comida, lo que agradezco. Mi ganancia está en las propinas. A veces, apenas me alcanza para pagarle al chofer que me lleva y trae, pero me tengo que arriesgar para ganar. Se portan bien conmigo los dueños de la taquería”.

Julio y su teclado mágico necesita de tu ayuda. (Cortesía Subsuelo Sundays./Farahsosa)

Julio platica que debido a que no puede manejar, se ve en la necesidad de contratar chóferes para trasladarse de un lugar a otro.

“Yo tengo una camioneta Van donde transporto mi equipo, y necesito un chofer para que me lleve y traiga. Tengo que pagarles $20 por cada hora que me acompañen y se quedan conmigo todo el tiempo que dura mi presentación”.

Este músico invidente, padre de una niña de 9 años, dice que el Seguro Social le da cada mes $1,000 de ayuda por su discapacidad. “De ahí pago mi renta, y el resto de mis gastos sale de las propinas y lo que me pagan por tocar en eventos”.

Baja en la economía

La razón por la que se vio forzado a pedir ayuda, se debe a que las contrataciones se vinieron abajo.

“Este año ha bajado mucho el trabajo. Ahora estoy tocando una vez por mes, dos veces al mes. Uno comprende, pero es duro porque no le alcanza para los gastos”.

Cuenta que en la pandemia tuvo mucho trabajo. “Por increíble que parezca la gente buscaba como alegrarse. Hacía fiestas en sus casas, en garajes. Ahora que terminó, todo está muy lento”.

Julio se considera un músico muy versátil.

“Toco cumbia, merengue, salsa, boleros, norteñas, de todo; y también soy cantante”, dice.

En 2016 grabó un disco con cumbias, boleros y norteños. “Fue un éxito. Se me vendía mucho en mis presentaciones”.

Julio Morones con su hija de 9 años. (Cortesía)

Por lo mismo está preparando un segundo disco en agradecimiento. “Aunque ya no se usan los CDs, la gente me los sigue pidiendo, y los discos me ayudan a generar un ingreso extra”.

Su segundo disco será un acústico con música de tríos, su favorita. “A mí me gusta la música de antes. La que tocaban los grupos como Los Pasteles Verdes, Los Angeles Negros, Los Fredy’s; y claro la música de los tríos”.

Julio hace un llamado a la comunidad a que lo apoyen como puedan.

“Las personas que quieran hacer un donativo, pueden hacerlo a través de mi página en GoFundMe; y si quieren contratarme, pueden llamar al 323-842-0264”.

Y se mantiene optimista de poder recuperarse de este bache económico.

“Querer es poder, puedo lograrlo mientras uno se proponga la meta. Soy un músico muy disciplinado. Así que cualquier ayuda, la agradeceré grandemente”.