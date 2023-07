Ocho perros K-9 murieron por el calor cuando eran trasladados en un vehículo a un centro de entrenamiento en Indiana

Las autoridades informaron que al menos 8 perros que eran transportados a un centro de entrenamiento K9 en la ciudad de Michigan, Indiana, murieron después de que la unidad de aire acondicionado en el área de carga de un camión falló el jueves.

Un conductor transportaba a los pastores alemanes desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago cuando la unidad de aire acondicionado que mantenía frescos a los perros dejó de funcionar, según el Departamento de Policía de Lake Station.

Había un total de 18 perros en el camión, informó a NBC Chicago la Sociedad Protectora de Animales de Hobart.

El conductor no estaba al tanto de la falla de la unidad de aire acondicionado porque el área de carga estaba separada.

El vehículo quedó atrapado en un retraso de tráfico de 2 horas y la temperatura comenzó a aumentar en el área de carga, lo que provocó que algunos de los perros sufrieran “angustia médica relacionada con el calor”, dijo el departamento de policía.

El conductor detuvo el vehículo en un Road Ranger en Ripley Street en Indiana después de escuchar ladrar a algunos de los perros.

“Una vez dentro del área de carga, observó a los caninos en apuros y comenzó a sacar a los perros que estaban en las cajas”, dijo el departamento de policía en un comunicado de prensa.

El Departamento de Bomberos de Lake Station, el departamento de policía y los servicios médicos de emergencia respondieron a la escena después de que se hicieran llamadas al 911.

La “respuesta abrumadora” de las agencias hizo que los civiles se detuvieran y ayudaran a los perros que sufrían. El departamento de policía describió la escena como caótica y agregó que “tuvo un costo emocional para todos los que estaban involucrados en tratar de salvar a tantos caninos como fuera posible”.

Al menos ocho perros murieron como resultado de enfermedades relacionadas con el calor, según NBC Chicago, mientras que otros fueron transportados a hospitales veterinarios locales.

El incidente “no fue un acto de crueldad animal o negligencia, sino una falla mecánica de la unidad de aire acondicionado” en el área de carga, dijo el Departamento de Policía de Lake Station.

“Cualquier pérdida de vida es trágica y los pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se vieron afectados por este ‘evento extraño'”, dijo el departamento de policía.

Jennifer Webber, directora ejecutiva de la Sociedad Protectora de Animales de Hobart, dijo que encontró resistencia cuando intentaba recopilar datos para la investigación que está autorizada a realizar. El policía a cargo de la escena le dijo que podía irse porque las muertes fueron un accidente que “el dueño se hará cargo”.

El propietario, que conducía el automóvil, usó un lenguaje abusivo, la maldijo y se negó a presentar certificados de salud, dijo Webber.

Dicho papeleo generalmente lo firman los veterinarios en cada estado involucrado y se requiere para mover perros a través de las fronteras para el comercio. Webber señaló que dudaba que un veterinario hubiera aprobado viajar el jueves, cuando los índices de calor excedieron los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius).

“Él no debería haber estado viajando en absoluto. Así que Nro. 1: Eso es negligente”, dijo Webber según Associated Press. Luego, la policía dejó que el propietario se marchara, esta vez con la puerta del área de carga abierta, con varios perros muertos y otros que deberían haber sido hospitalizados en cajas que no estaban aseguradas en el área de carga, continuó.

El camión, las cajas y los perros son pruebas que quería inspeccionar.

Agregó que al menos cinco de los perros fueron transportados a hospitales veterinarios en ambulancias utilizadas para personas y no en las camionetas de sociedades humanitarias especializadas que se ofrecen en el lugar.

Webber presentó un aviso de incautación de los perros cuando sean liberados. De acuerdo con la ordenanza de Lake Station, la sociedad protectora de animales puede confinar a cualquier perro que esté “enfermo, herido o que necesite atención” o “se crea razonablemente que ha sido abusado o descuidado”.

Pero Webber afirmó que la policía de Lake Station bloqueó la orden y ordenó a los hospitales que trataban a los animales que se los entregaran al dueño cuando estuvieran bien nuevamente. Ella dijo que en sus cinco años trabajando con Lake Station, eso nunca había sucedido.

Sigue leyendo:

· Perro policía K-9 de Houston murió de agotamiento por calor tras haber sido dejado en un vehículo

· Perro de la CBP halla cargamento de fentanilo en Arizona que podría matar a 48 millones de personas

· Un muerto y un perro policía K-9 herido tras un tiroteo en Tennessee