Georgina Rodríguez presume su retaguardia en bikini de hilo mientras disfruta del mar

La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha dado mucho de qué hablar luego de su más reciente publicación en redes sociales luciendo un microbikini mientras se daba un chapuzón.

La protagonista de la serie de Netflix ‘Soy Georgina’ compartió con sus 50,3 millones de seguidores en Instagram un carrusel de fotos que resume cómo han sido sus vacaciones este verano.

La galería la comenzó la fashionista con un video que está siendo muy comentado por los internautas porque se le observa en el mar sobre una especie de tabla acuática eléctrica de la que estaba agarrada mientras iba manejándola dejando ver su retaguardia llevando un panty playero tipo hilo.

La imagen del definido trasero de Georgina está dando mucho de qué hablar entre los internautas que ya le han dejado más de 4,3 millones de ‘me gusta’ y casi 20 mil comentarios en el post.

En el carrusel también presume varios atuendos que ha utilizado los últimos días, algunas joyas, fotos de sus hijos y hasta un cómico chimpancé.

“De ninguna manera speed llegó a esta publicación”; “Dios que triste ver a mujeres criticando a otras. No acostumbro a involucrarme en polémicas y menos cuando hay Hate de por medio, pero me parece una inmensa hipocresía y una falta de respeto muchos comentarios”; “Ronaldo tiene 7 globos de oro”; “Eres lo más hermoso para el comandante!!! Hermosa”; “Querida Georgina, no necesitas esto. Todo el mundo sabe que Ronaldo tiene una esposa hermosa. Guarda tu cu&* para tu hombre y no para todo el mundo. solo te estás haciendo barato, una pena por el buen nombre de tu marido”; “Hermosa”; “Diosa, reina”, entre otros, son los comentarios en diversos idiomas que se logran leer en la publicación.

