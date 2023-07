Influencer recibe amenazas de muerte tras ventilar supuesto encuentro sexual de Neymar Jr. con famoso surfista

Un calvario es lo que está viviendo Sophia Barclay luego de haber hablado en una entrevista sobre un supuesto encuentro sexual de Neymar Jr. con el reconocido surfista Pedro Scooby. La influencer detalló que ahora está recibiendo amenazas de muerte.

En Instagram, la modelo cuenta con 133,000 seguidores. Precisamente a través de las redes sociales fue donde Barclay puso en conocimiento el calvario que ha estado viviendo después de sus declaraciones.

“Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila… Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto”, señaló.

Sin saberlo, la influencer ha estado expuesta a una gran controversia mediática luego de que en una entrevista para el programa Chupim de la radio Metropolitana FM, asegurara que el futbolista brasileño tuvo un encuentro sexual con el surfista Pedro Scooby durante una fiesta clandestina en 2021, en plenas restricciones de movilidad por la pandemia de la covid-19.

Pedro Scooby de Brasil celebra la victoria del premio Best Loser durante el Surfing – 5th Annual Allianz Perfect Chapter powered by Quiksilver el 31 de octubre de 2016 en Nazare, Portugal. Foto: Octavio Passos/Getty Images.

EITA! Durante entrevista, Sophia Barclay revela que rolou um surubão entre Neymar, Pedro Scooby e mais uma mulher durante festa; Sophia conta que Neymar e Pedro Scooby se pegaram, que ambos foram ativos e passivos e que o quarto ficou um cheiro de bosta. pic.twitter.com/g1NKPcO4Q5 — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) July 26, 2023

“Los dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio, la chica y yo. Y se besaron, todos se besaron, éramos un cuarteto. No hubo límites, sin barreras”, detalló.

Barclay también puntualizó que una de las exigencias para entrar a la celebración era renunciar a la utilización de los teléfonos celulares y la firma de un contrato de confidencialidad. Al parecer, el objetivo de esta medida se centraba en mantener el mayor hermetismo y privacidad posible. Sin embargo, la influencer se negó a estampar su firma en el documento.

Las declaraciones de Barclay alcanzaron un alto nivel de exposición mediática y generaron un verdadero cisma en redes sociales, al punto que la radio encargada de la entrevista no solo decidió eliminar el contenido de la misma, sino que se deslindaron de la información a través de un comunicado.

“Por la ausencia del más mínimo indicio de la veracidad de los hechos denunciados, la radio Metropolitana FM, junto con los integrantes del programa Chupim, decidió excluir todo el contenido de la entrevista de la canales de comunicación y perfiles de redes sociales”, explicaron.

