Madonna agradece el apoyo de su familia y amigos: “Tengo suerte de estar viva”

Hace un mes Madonna estaba delicada de salud, debido a una infección bacteriana que provocó su estancia en un hospital durante varias semanas. Afortunadamente la cantante ya se encuentra bien, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para publicar fotos que la muestran con dos de sus hijos (David Banda y Lourdes Leon), además de un mensaje de agradecimiento tanto a ellos como a sus amigos.

La reina del pop se sinceró mucho en el texto que compartió: “El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar… Cuando los chips no funcionaban bien mis hijos estuvieron realmente ahí para mí. Vi un lado de ellos que nunca antes había visto. Eso hizo la diferencia. Así como el amor y apoyo de mis amigos…Me di cuenta de que tengo suerte de estar viva…¡Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y dejaron que me quedara para terminar de hacer mi trabajo!” ♥️

Desliza para ver todas las fotos

Debido a su recuperación Madonna no pudo iniciar su gira Celebration el 15 de julio, pero reagendará las primeras fechas; la fase por Europa comenzará en octubre, de acuerdo a lo planeado. Hace unos días la cantante publicó en Instagram un video en el que aparece bailando un poco al ritmo de su canción “Lucky star”, con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de su primer álbum. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Sigue leyendo: