Fans protagonizaron brutal trifulca en la Leagues Cup tras eliminación de Chivas del Guadalajara

Una brutal golpiza entre fanáticos fue lo que se vivió a la salida del Estadio Sporting Park, en Estados Unidos, tras la eliminación de las Chivas del Guadalajara 1-0 a manos del Sporting Kansas City en la Leagues Cup.

En redes sociales se han hecho virales las imágenes y videos del altercado violento que se generó al término del encuentro en los alrededores del recinto deportivo, cuando en medio de un clima de decepción y rabia por la derrota, hinchas mexicanos intercambiaron fuertes calificativos con los estadounidenses.

Después de los entredichos, los fanáticos se fueron a los golpes y en las grabaciones se puede apreciar el fin de la pelea luego de que un hombre fuese agredido por la espalda y al caer, su cabeza impactó en el suelo, quedando inmóvil.

El portero de Sporting Kansas City John Pulskamp (i), se lanza por el balón mientras el defensor de Sporting Kansas City, Dany Rosero (c), defiende ante el jugador de Guadalajara, Ricardo Marin (d) en un partido de la fase de grupos de la Leagues Cup en el estadio Childrens Mercy Park en Kansas City (EE.UU.). EFE/Tim Vizer.

Reprobable. Absurdo. Vergonzoso. Ningún aficionado real hace esto. Sea del equipo que sea esto no pic.twitter.com/TtjpQcOuFM — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 1, 2023

A diferencia de otros incidentes violentos de este tipo, en esta ocasión no hubo intervención policial ni presencia por parte de los agentes de seguridad privada. Hasta el momento, ninguno de los clubes ha emitido una comunicación oficial al respecto sobre los hechos.

El percance generó un alud de reacciones de rechazo en plataformas como Twitter, donde los internautas repudiaron estas conductas. “Qué vergüenza”; “Tenían que ser de Chivas, clásico”; “Es un ejemplo de lo deteriorado que está nuestra sociedad”; “Es deprimente que por un juego se llegue a este extremo violento”, fueron algunas opiniones.

Se trata de un nuevo hecho violento en la Leagues Cup y que involucra a un equipo mexicano. Hace una semana, el pasado 23 de julio, en la previa del partido entre Pumas de la UNAM y CF Montreal, fanáticos de ambas escuadras se confrontaron y estuvieron al borde de un choque violento.

A las afueras del Estadio Saputo en Montreal, Canadá, se caldearon los ánimos cuando la llegada de los hinchas de Pumas coincidió con la del conjunto canadiense.

Esta situación, al parecer, no estaba contemplada por los miembros encargados de la seguridad, quienes se vieron superados. Fue en ese momento en que los seguidores de ambos equipos se enzarzaron en un fuerte intercambio de palabras e insultos que no pasó a mayores ni empañó el espectáculo debido a que, según reportes, los fans mexicanos no cayeron en las provocaciones y se retiraron de esa zona.

La frustración fue el sentimiento que embargó a los hinchas del ‘Rebaño Sagrado’ en la noche del lunes tras perder 1-0 ante el cuadro de la MLS. Los de Guadalajara quedaron eliminados del torneo sin siquiera saborear la victoria, pues en su estreno ante Cincinnati cayeron por 1-3.

AME6914. KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 31/07/2023.- Los jugadores del Guadalajara felicitan a su arquero, José Rangel (27) hoy, en un partido de la fase de grupos de la Leagues Cup en el estadio Childrens Mercy Park en Kansas City (EE.UU.). EFE/Tim Vizer

Sigue leyendo:

· Cruz Azul destierra a Atlanta United y avanza de ronda en la Leagues Cup con dramática definición por penales

· Tensión en la Leagues Cup: Fans de Pumas de la UNAM y CF Montreal estuvieron al borde del enfrentamiento

· Niño del protocolo de la Leagues Cup rompe a llorar y es consolado por Messi

**