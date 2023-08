Miguel Varoni vuelve a hacer de las suyas y se somete a un nuevo tratamiento estético

El actor Miguel Varoni no duda en compartir con sus seguidores cada una de las aventuras en las que se embarca, siendo una de las más recientes un nuevo procedimiento estético que documentó a través de sus redes sociales. ¿De qué se trató? Aquí te contamos los detalles.

Desde su perfil oficial en Instagram, el productor de ‘Betty en NY’ se dejó ver desde un salón de belleza ante las manos de un experto, listo para darle mantenimiento a sus cejas mientras se escucha como música de fondo el tema “Lil Boo Thang” de Paul Russell.

“Enrique Guzmán ¡¡¡el artista papá!!! Siiii hasta [para] las cejas rejuvenecidas ¡¡¡hay niveles!!!”, es el mensaje con el que Miguel Varoni acompañó el audiovisual que no tardó en desatar las opiniones divididas de sus fans.

Y es que si bien muchos lo felicitaron por mantener su apariencia de ‘galán de telenovela’ a sus 58 años de edad, otros no dudaron en criticarlo por la misma razón: “Ya se está pasando de vanidoso y ya no hay reversa envejece con dignidad”, escribió un usuario. “Esto me lleva a reflexionar de la vida. Miguel Varoni fue un galanazo. Pero cuando la vejez llega, ni todos los tratamientos pueden volver al galanazo que una vez fue”, añadió un segundo internauta.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Miguel Varoni se vuelve el tema de conversación por una publicación de esta índole, pues no olvidemos que apenas hace unas semanas optó por realizarse un cambio de look, despidiéndose de su cabellera blanca.

Este hecho le dio fuerza a los rumores de que regresa a la actuación para la esperadísima secuela del exitoso melodrama “Pedro el escamoso”.

Su transformación surgió luego de someterse a un tratamiento estético de rejuvenecimiento en cara y cuerpo para palear los resultados de su drástico adelgazamiento.

